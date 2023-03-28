صيام بدون ظمأ.. تجنب هذه الأطعمة على السحور

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نصح د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، بتجنب بعض الأطعمة في السحور التي تزيد من العطش في نهار رمضان.

أطعمة تسبب العطش في رمضان

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: تجنب الأطعمة التالي في وجبة السحور:

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– الوجبات السريعة

– المشويات

– المخللات

– الأطعمة الأخرى عالية الملح

– المشروبات الغنية بالكافيين

وأشار الذيابي، إلى أن هذه الأنواع من الأطعمة تزيد من الشعور بالعطش لاسيما في نهار شهر رمضان.

يذكر أن من أكثر المشكلات التي تواجه الصائمين في رمضان، هي شعورهم بالعطش، ورغبتهم في شرب الماء، خاصة لو كان الجو حارًا أو العمل شاقًا.

وعرض موقع “expatwoman” بعض الأطعمة التي قد تساعد في منع العطش في رمضان، أو تقليله قدر المستطاع، ومن ذلك:

تناول الزبادي

كوب واحد من الزبادي يحتوي على 85% ماء، وبمجرد أن تأخذ في الاعتبار جميع الفوائد الغذائية.

ويتميز الزبادي بأنه لا يحتاج لوقت أو جهد، وهو سهل الهضم، ويمنع العطش، ويشعر بالشبع، ويحسن المناعة.

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تجنب التعرق

تجنب الأشياء التي تجعلك تتعرق بقوة مثل تمرين قوي، والتعرض للحرارة، وتغير جذري في درجة الحرارة كل ذلك يؤدي إلى تبخر الماء من جسمك.

وتجنب أشعة الشمس بقدر ما تستطيع، وافعل أغلب مهامك اليومية بعد الإفطار، وبهذه الطريقة يمكنك تجنب الجوع والعطش.

لا للكافيين

تجنب القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين في السحور لأنها تزيد العطش، باستثناء مرضى الضغط المنخفض فيمكنهم شرب كوب واحد من الشاي أو القهوة المخففة، أو استبدالها بالعرق سوس.

الخضراوات والفاكهة الغنية بالماء

تناول الخضراوات والفاكهة الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والخس والطماطم، فهي ليست مجرد وسيلة للترطيب ولكنها مليئة بالفوائد الغذائية التي تساعد الماء على البقاء لفترة أطول في جسمك.

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الابتعاد عن الأطعمة الحارة

ابتعد عن الأطعمة الحارة والمالحة مثل المخللات في سحور رمضان لأنها تزيد العطش.

قلل من تناول الحلويات

يمكن علاج العطش عبر تجنب تناول الحلويات، وذلك لأنها تسبب درجة عالية من العطش لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات.

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