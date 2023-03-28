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هيئة المحتوى المحلي تعلن عن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات
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هيئة المحتوى المحلي تعلن عن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات

هيئة المحتوى المحلي تعلن عن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات

هيئة المحتوى المحلي تعلن عن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات
١٢:٢٤:٥١ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى.

المسميات الوظيفية:

– أخصائي أول مراقبة المشتريات الاستراتيجية
– أخصائي مراقبة المشتريات الاستراتيجية
– مدير مراقبة المشتريات الاستراتيجية
– أخصائي أول الشراكات الوطنية
– مدير تطوير الأعمال
– أخصائي تطوير الأعمال
– أخصائي أول تطوير الأعمال
– مدير تطوير الأعمال
– أخصائي مراقبة المحتوى المحلي
– أخصائي أول متابعة اتفاقيات التوطين
– مدير تدقيق المحتوى المحلي
– أخصائي شؤون مجلس الإدارة
– مدير أول الشراكات الوطنية

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الإدارة المكتبية
– الاقتصاد
– الهندسة
– المالية
– المحاسبة
– علوم الحاسب
– إدارة سلاسل الإمداد
– المشتريات
– تطوير الأعمال
– الهندسة الصناعية

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

نبذة عن الهيئة:

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هيئة سعودية حكومية تم إنشاؤها في 27 ديسمبر 2018، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الإثنين 1444/9/12هـ (الموافق 2023/4/3م).

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