فيديو حيّر الجميع.. مادة تُعيد إحياء الخضار بعد ذبوله في ثوانٍ معدودة

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب أحدث حالة ذهول لدى البعض وترك حيرة كبيرة وتخوفات من الغش في الخضار.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أظهر شخص يبدو أنه “هندي” يقوم بوضع مجموعة من الخضار التي أصابها الذبول في ماء يبدو أن به مادة كيميائية.

عادت لحالتها الطبيعية

وبعد ثواني معدودة عاد الخضار الذابل إلى حالته الطبيعية مرة أخرى في مشهد غريب ترك تساؤلات عديدة عن ماهية هذه المادة وتأثيرها على صحة الإنسان الذي يأكل هذا الخضار بعدما وضُع بها.

جدل بين المغردين

وأشار البعض إلى أن هذه المادة تُستخدم في الخضروات والفاكهة لحفظها من الذبول ولها أضرار سلبية على صحة الإنسان، بينما رأى البعض أن هذا غش في الخضار يستدعي الحرص وأخذ الحيطة والحذر.

وعلق أحد المغردين بالقول :” هاذي مواد مسموحة أتوقع يرشونها على الخضار والفواكة عشان يلحقون الموسم وكذا”.

بينما قال مغرد آخر، تعليقًا على الفيديو المثير للجدل :” مادة سامة تستخدم لرش الزراعة وتعطيها نظاره”.

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