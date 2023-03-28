على بعد 40 سنة ضوئية.. جيمس ويب يقيس حرارة كوكب مشابه للأرض

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واصل تليسكوب جيمس ويب التقاط معلومات وبيانات عن الفضاء الخارجي، بشكل فائق الدقة، والتي كان آخرها، نجاحه في قياس درجة حرارة كوكب صخري، شبيه بكوكب الأرض.

للمرة الأولى

ويقع الكوكب على بعد 40 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي، في عملية تجرى للمرة الأولى على الإطلاق، حسب دراسة نشرت أمس الإثنين.

ويضم نظام “ترابيست-1” الذي اكتُشف في العام 2017، سبعة كواكب تدور حول نجم قزم أحمر فائق البرودة، ويبعث حرارة أقل مما توفره الشمس بمرتين.

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كواكب صالحة للسكن

ويعد هذا النظام الكوكبي هدفاً رئيساً لتلسكوب جيمس ويب، الذي طورته وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” وأدخلته في الخدمة في يوليو 2022.

وتتمثل إحدى مهام التلسكوب في استكشاف الغلاف الجوي للكواكب الخارجية التي يُحتمل أن تكون صالحة للسكن، حسب “العربية”.

طبيعة الكوكب

من جانبها، أوضحت إلسا دوكرو، وهي عالمة فيزياء فلكية لدى مفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة وشاركت في إعداد الدراسة المنشورة في مجلة “نيشتر”، أن “السطوع الأكبر للكوكب يحصل قبل لحظات من اختفائه وراء النجم لأنه يظهر جانبه النهاري بشكل حصري تقريبا.