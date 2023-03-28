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6 إجراءات لغرس حب شهر رمضان لدى أبنائنا
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6 إجراءات لغرس حب شهر رمضان لدى أبنائنا

6 إجراءات لغرس حب شهر رمضان لدى أبنائنا

6 إجراءات لغرس حب شهر رمضان لدى أبنائنا
١١:٥٧:٥٨ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة أن شهر رمضان يعد بمثابة محضن تربوي عظيم لأطفالنا، مشدداً على أهمية أن تستثمره الأسرة في غرس العديد من المعاني التربوية والإنسانية في نفوس الأبناء.

وحدد مجلس شؤون الأسرة، في تغريدة عبر “تويتر”، 6 إجراءات لغرس حب شهر رمضان لدى أبنائنا والأطفال عموماً كالتالي:

غرس حب رمضان لدى الأبناء

– إظهار السعادة والبهجة بمقدم الشهر الفضيل

– تشجيعهم ماديا ومعنويا على الصلاة والصيام

– تعريفهم بفضائل الشهر وحقيقة الصيام

– مشاركتهم قراءة ما تيسر من القرآن

– التدرج معهم في الصوم حسب قدرتهم

– إمدادهم بالطاقة اللازمة من خلال تنظيم وقتهم

متى يمكن للطفل الصوم؟

وأوضح مجلس شؤون الاسرة، أنه يمكن للأسرة تعليم الطفل الصيام من عمر 7 سنوات، موضحا أن
من 9 إلى 11 ساعة هي احتياج النوم اليومي من عمر 6 إلى 18 سنة.

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الكلمات الدلالية:
الأبناء الاطفال الصيام الطفل رمضان شهر رمضان

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