أهم 10.. ما تبقى من ضحايا”عقبة شعار” وتحذير الأرصاد وتنبيه حساب المواطن للطلاب

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

فيديو مؤلم.. شاهد آخر ما تبقى من ضحايا حادث “عقبة شعار”

رصد مقطع فيديو نشرته فضائية “العربية”، مشاهد مؤلمة لما تبقى من ضحايا حادث عقبة شعار الذي راح ضحيته 21 شخصًا.. المزيد هنا

السماح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت لأول مرة في استوريا الأمريكية

وافقت الجهات الرسمية في مدينة استوريا الأمريكية، على السماح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية بأحد المساجد.. المزيد هنا

البحرين تستدعي القائم بأعمال دولة عربية بسبب “تدخل مرفوض في شؤونها الداخلية”..

استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين، مؤيد عمر عبد الرحمن،وذلك اعتراضًا على تدخله في شؤونها الداخلية.. المزيد هنا

بعد حادث “عقبة شعار”.. تحذير عاجل من الهلال الأحمر

نصح الهلال الأحمر، السائقين بضرورة ترك مسافة كافية بين سياراتهم والسيارات الأخرى التي تسير أمامهم في الطرقات وذلك تجنبا لحدوث حوادث.. المزيد هنا

عاجل.. “الأرصاد” يحذر من تقلبات جوية على معظم المناطق في هذه الأيام

تشهد العديد من مناطق المملكة تقلبات جوية من يوم الخميس إلى الاثنين 08 – 1444/9/12 هـ الموافق 03/30 – 2023/04/03م).. المزيد هنا

تنبيه مهم من التأمينات بخصوص صرف معاش المتقاعد المتوفى

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يمكن للمستفيد من معاش المتقاعد المتوفي تعديل بيانات الحساب البنكي بشكل إلكتروني من خلال خدمة “تعديل بيانات القائم بالصرف”.. المزيد هنا

بشرى سارة من “قوى” للموظفين بخصوص مكافأة نهاية الخدمة

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق الموظف على صاحب العمل في حالة انتهاء العلاقة التعاقدية.. المزيد هنا

تنبيه مهم من “حساب المواطن” للطلاب الذين انقطعت عنهم المكافأة

أتاح “حساب المواطن”، للطلاب الذين انقطعت عنهم المكافأة التسجيل في البرنامج.. المزيد هنا

عاجل.. الكشف عن سبب وقوع حادث حافلة “عقبة شعار” (فيديو)

كشفت معلومات مبدئية عن سبب حادث عقبة شعار الذي أسفر عن وفاة 21 شخصًا وإصابة 28 شخصًا غالبيتهم يعانون من الإصابة بحروق بدرجات متفاوتة.. المزيد هنا

أخلاق المسلمين.. هذا ما فعله مدرب المغرب مع إسباني تطاول على الإسلام

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على موظف في الفندق الذي يقيم فيه لاعبو منتخب المغرب لكرة القدم بمدريد.. المزيد هنا