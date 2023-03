“الأمن السيبراني” يطلق تحذيرًا عالي الخطورة بمنتجات أبل

– إفشاء معلومات حساسة

– تنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية

– هجمة حجب الخدمة (DoS)

– الحصول على صلاحية عالية (root)

– الوصول إلى ملفات المستخدم أو الملفات المقيدة على النظام.

تحديثات معالجة ثغرات أبل

وأصدرت شركة أبل مجموعة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

* iOS 16.4 and iPadOS 16.4

متوفر للمنتجات التالية:

iPhone 8 وما بعد

iPad Pro (all models)

iPad Air 3rd generation وما بعد

iPad 5th generation وما بعد

iPad mini 5th generation وما بعد

* iOS 15.7.4 and iPadOS 15.7.4

متوفر للمنتجات التالية:

iPhone 6s (all models)

iPhone 7 (all models)

iPhone SE (1st generation)

iPad Air 2

iPad mini (4th generation)

iPod touch (7th generation)

