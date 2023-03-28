“الأمن السيبراني” يطلق تحذيرًا عالي الخطورة بمنتجات أبل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، بشأن تحديثات أمنية في منتجات شركة “أبل”.

وأوضح المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أن التحذير يتمثل في أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ عدة عمليات تشمل الآتي: