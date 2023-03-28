الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
على بعد 40 سنة ضوئية.. جيمس ويب يقيس حرارة كوكب مشابه للأرض
فيديو حيّر الجميع.. مادة تُعيد إحياء الخضار بعد ذبوله في ثوانٍ معدودة
هل يمكن استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية؟
6 إجراءات لغرس حب شهر رمضان لدى أبنائنا
بمكافأة 12 ألف ريال شهريًا.. تدريب منتهي بالتوظيف في روشن للتطوير العقاري
أهم 10.. ما تبقى من ضحايا”عقبة شعار” وتحذير الأرصاد وتنبيه حساب المواطن للطلاب

الرئيسية

 /

تقنية

 /

“الأمن السيبراني” يطلق تحذيرًا عالي الخطورة بمنتجات أبل

“الأمن السيبراني” يطلق تحذيرًا عالي الخطورة بمنتجات أبل

“الأمن السيبراني” يطلق تحذيرًا عالي الخطورة بمنتجات أبل
١١:٠٨:٣٧ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، بشأن تحديثات أمنية في منتجات شركة “أبل”.
وأوضح المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أن التحذير يتمثل في أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ عدة عمليات تشمل الآتي:
– إفشاء معلومات حساسة

– تنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية

– هجمة حجب الخدمة (DoS)

– الحصول على صلاحية عالية (root)

– الوصول إلى ملفات المستخدم أو الملفات المقيدة على النظام.

تحديثات معالجة ثغرات أبل

وأصدرت شركة أبل مجموعة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

* iOS 16.4 and iPadOS 16.4
متوفر للمنتجات التالية:
iPhone 8 وما بعد
iPad Pro (all models)
iPad Air 3rd generation وما بعد
iPad 5th generation وما بعد
iPad mini 5th generation وما بعد

* iOS 15.7.4 and iPadOS 15.7.4
متوفر للمنتجات التالية:
iPhone 6s (all models)
iPhone 7 (all models)
iPhone SE (1st generation)
iPad Air 2
iPad mini (4th generation)
iPod touch (7th generation)

اقرأ أيضا:

“هدف” يعلن عن 7 دورات مجانية عن بعد في الأمن السيبراني

الكلمات الدلالية:
أبل المركز الوطني للأمن السيبراني شركة أبل منتجات أبل

مواد ذات صلة

المزيد
«موتورولا» تطلق هاتفها الذكي الجديد « Moto G10 Power».. تعرّف على المزايا  

«موتورولا» تطلق هاتفها الذكي الجديد « Moto G10 Power».. تعرّف على المزايا  

١٠:٤٢ ص، الثلاثاء، ١٦ مارس ٢٠٢١
خبير تقني يحذر من تطبيق «كلوب هاوس»: ينتهك خصوصية المستخدم (فيديو)

خبير تقني يحذر من تطبيق «كلوب هاوس»: ينتهك خصوصية المستخدم (فيديو)

٠١:٢٦ ص، الأحد، ٢١ فبراير ٢٠٢١
«الحمادي»: 8 برامج مهمة لمن يستخدم أجهزة ماك

«الحمادي»: 8 برامج مهمة لمن يستخدم أجهزة ماك

٠٣:٠٠ ص، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
«مؤسس تويتر» يعترف: موقع التغريدات يعزز الشعور بالعزلة والانقسام بين الناس

«مؤسس تويتر» يعترف: موقع التغريدات يعزز الشعور بالعزلة والانقسام بين الناس

٠٨:١٩ م، الخميس، ٢٤ يناير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *