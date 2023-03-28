هل يمكن استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية؟

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن من خلال منصة “أبشر”، استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية.

دون مراجعة الإدارة

وأجاب الحساب الرسمي لـ”الجوازات” عبر “تويتر”، بأنه: “يمكنك استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية، ولا تحتاج إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعة هوية مقيم”.

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تغيير المهنة

وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر، أنه لا يمكن للمستفيد تغيير المهنة من خلال الهوية الرقمية.