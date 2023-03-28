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هل يمكن استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية؟
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هل يمكن استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية؟

هل يمكن استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية؟

هل يمكن استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية؟
١١:٥٨:٤٧ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن من خلال منصة “أبشر”، استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية.

دون مراجعة الإدارة

وأجاب الحساب الرسمي لـ”الجوازات” عبر “تويتر”، بأنه: “يمكنك استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية، ولا تحتاج إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعة هوية مقيم”.

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تغيير المهنة

وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر، أنه لا يمكن للمستفيد تغيير المهنة من خلال الهوية الرقمية.

جاء ذلك في رد من منصة أبشر، عبر حسابها في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير المهنة من خلال الهوية الرقمية.

صورة الجواز

كما تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع بعض التساؤلات بشأن خدمة الوثائق الرقمية.

وقالت الجوازات ردا على سؤال “هل يمكن السفر خارج المملكة بصورة جواز السفر الإلكتروني المقدمة عبر أبشر؟” إن صورة الجواز المقدمة عبر منصة أبشر لا تمكن صاحبها من السفر خا رج المملكة.

وأضافت الجوازات أنه يتوجب إحضار جواز السفر أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.

وثيقة السفر الرسمية

وردا على سؤال ورد فيه “هل تعتبر وثيقة الإقامة الرقمية وسيلة إثبات معتمدة للمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن؟ قالت الجوازات “نعم تعتبر الهوية الرقمية للمقيمين إثباتا رسميا معتمدا لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن”.

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أخبار السعودية اليوم استخدام الهوية الرقمية الجوازات السعودية منصة أبشر

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