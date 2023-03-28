هل يمكن استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية؟
تواصل – فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن من خلال منصة “أبشر”، استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية.
دون مراجعة الإدارة
وأجاب الحساب الرسمي لـ”الجوازات” عبر “تويتر”، بأنه: “يمكنك استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية، ولا تحتاج إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعة هوية مقيم”.
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هل تعتبر الهوية الرقمية للمقيمين إثبات رسمي معتمد؟
تغيير المهنة
وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر، أنه لا يمكن للمستفيد تغيير المهنة من خلال الهوية الرقمية.
صورة الجواز
كما تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع بعض التساؤلات بشأن خدمة الوثائق الرقمية.
وأضافت الجوازات أنه يتوجب إحضار جواز السفر أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.
وثيقة السفر الرسمية
وردا على سؤال ورد فيه “هل تعتبر وثيقة الإقامة الرقمية وسيلة إثبات معتمدة للمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن؟ قالت الجوازات “نعم تعتبر الهوية الرقمية للمقيمين إثباتا رسميا معتمدا لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن”.