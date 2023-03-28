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المملكة تُدين اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
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المملكة تُدين اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

المملكة تُدين اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

المملكة تُدين اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
١٠:٤١:٢٢ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة  للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف.

وذلك وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

‎وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

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الكلمات الدلالية:
اقتحام الاقصى الاحتلال الخارجية السعودية المسجد الاقصى مستوطنون

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