شؤون الحرمين تقيم برنامج “تطوعك حياة”.. تشمل 7 محاور

تواصل – واس:

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع جامعة أم القرى برنامج ” تطوعك حياة”.

التطوع لخدمة ضيوف الرحمن

تم ذلك بمشاركة أكثر من 70 مستفيداً ومستفيدة، وذلك ضمن مبادرة متطوع، التي تستهدف المتطوعين والمتطوعات في خدمة ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.

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وتضمن البرنامج عدة محاور منها:

– البعد الإنساني للتطوع

– الإيثار والإحسان

– نماذج من التطوع عبر التاريخ

– الإنسان المكي وثقافة التطوع

– المرأة والعمل التطوعي

– نماذج للأعمال التطوعية

– تطوير الكوادر البشرية.

وفي وقت سابق، بادرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية لتقديم عدد من الوجبات الجافة للصائمين على مائدة الإفطار والسحور بالمسجد الحرام، وذلك ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” وتحت شعار “من الوصول حتى الحصول”.

تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي

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وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد بن فهد الشلوي أن وجبات الإفطار يتم توزيعها على المصلين والمعتمرين والعاملين في المسجد الحرام، وذلك سعياً إلى تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي ودعمه من أجل استمراريته وتطويره لما فيه من الخير للوطن والمجتمع.

وفي وقت سابق، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية بوكالة المكتبات الشؤون الثقافية (5) مبادرات لرواد مكتبة الحرم المكي الشريف.

وتتضمن العديد من البرامج الثقافية خلال شهر رمضان المبارك داخل المكتبة وخارجها.

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