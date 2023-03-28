ارتفاع أرباح البنوك العاملة بالمملكة.. والأصول الاحتياطية 1.7 تريليون ريال

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حققت البنوك العاملة في المملكة أرباحا بلغت نسبتها 7.5% خلال شهر فبراير من العام الجاري، بما يعادل 361 مليون ريال، لتبلغ 5.2 مليار ريال، مقابل 4.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفاع يناير وفبراير

وحسب بيانات البنك المركزي “ساما” ارتفعت أرباح البنوك خلال أول شهرين من العام الجاري 13.3% (1.36 مليار ريال)، لتبلغ 11.6 مليار ريال، مقابل 10.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع لـ14 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في المملكة، فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج، حسب “الاقتصادية”.

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التطور الشهري والسنوي

وعن التطور الشهري خلال الفترة الممتدة من مطلع 1993 حتى الآن، سجلت البنوك العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها خلال أغسطس 2022، فيما سجلت خسائر خلال سبعة أشهر فقط.

أما التطور السنوي فارتفعت أرباح البنوك خلال 2022 بنسبة 29 في المائة بما يعادل 15.4 مليار ريال، لتبلغ 69.3 مليار ريال، مقابل 53.9 مليار ريال 2021.

الأصول الاحتياطية

ومن ناحية أخرى، بلغت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بنهاية فبراير الماضي إلى نحو 1.697 تريليون ريال، مقابل 1.716 تريليون ريال بنهاية يناير السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 2.5% (41.6 مليار ريال)، حيث كانت 1.656 تريليون ريال بنهاية فبراير 2022.