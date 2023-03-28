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بمزايا متعددة.. “كاوست” تعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023

بمزايا متعددة.. “كاوست” تعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023

بمزايا متعددة.. “كاوست” تعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023
١٠:٥٨:١٩ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين لعام 2023م، والذي يهدف إلى تزويد الخريجين بأفضل الممارسات العملية والإدارية وكسب المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة.

الفئة المستهدفة:

  •  الخريجين والخريجات الجدد ذوي الإمكانات العالية الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجالات تتماشى مع أحد مجالات برنامج تطوير الخريجين Elevate.

التخصصات المطلوبة:

مسار التعليم:

  •  مختلف التخصصات العلمية والنظرية والأدبية والتعليمية، مثل (اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، رياض الأطفال) وأخرى..

مسار الأعمال:

  •  مختلف التخصصات التقنية والهندسية والإدارية، مثل (التسويق والاتصالات، العلاقات العامة، التصميم الجرافيكي، الرسوم المتحركة، تقنية المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، علم البيانات، علوم الحاسب، الأمن السيبراني، إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، العلوم البيئية، العلوم الطبيعية) وأخرى..

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المزايا:

  •  مكافأة شهرية تنافسية.
  •  توفير سكن في الحرم الجامعي .
  •  توفير وسائل النقل داخل الحرم الجامعي.
  •  تأمين طبي.
  •  التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
  •  أيام الإجازة.
  •  ترتيبات العمل المرنة (عن بُعد).
  •  الوصول إلى المرافق الترفيهية بجامعة الملك عبدالله مثل الصالات الرياضية والمراكز الرياضية وحمامات السباحة وما إلى ذلك.

طريقة التقديم:

 أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن لمسار التعليم وذلك بدءا من تاريخ 5 مارس 2023م.

الكلمات الدلالية:
برنامج تطوير الخريجين جامعة الملك عبدالله للعلوم جامعة كاوست فرص تدريبية

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