الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
للمواطنين فقط.. فرص عمل في الهيئة الملكية بعدة مدن
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للمواطنين فقط.. فرص عمل في الهيئة الملكية بعدة مدن

للمواطنين فقط.. فرص عمل في الهيئة الملكية بعدة مدن

للمواطنين فقط.. فرص عمل في الهيئة الملكية بعدة مدن
١٠:٤٥:٥٨ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المجالات الوظيفية:

وظائف إدارية.

وظائف تقنية.

وظائف هندسية

وظائف وفنية.

وظائف مهنية وأخرى.

عن البرنامج:

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

أوضح برنامج الإحلال أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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اخبار السعودية الهيئة الملكية فرص عمل وظائف شاغرة

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