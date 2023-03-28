للمواطنين فقط.. فرص عمل في الهيئة الملكية بعدة مدن
تواصل- فريق التحرير:
أعلن برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المجالات الوظيفية:
وظائف إدارية.
وظائف تقنية.
وظائف هندسية
وظائف وفنية.
وظائف مهنية وأخرى.
عن البرنامج:
برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
طريقة التقديم:
أوضح برنامج الإحلال أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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