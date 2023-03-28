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منها القرصان والمخاويض.. المأكولات الشعبية بالباحة تسجل حضورها في رمضان
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منها القرصان والمخاويض.. المأكولات الشعبية بالباحة تسجل حضورها في رمضان

منها القرصان والمخاويض.. المأكولات الشعبية بالباحة تسجل حضورها في رمضان

منها القرصان والمخاويض.. المأكولات الشعبية بالباحة تسجل حضورها في رمضان
١٠:٤٠:٢٤ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

سجلت المأكولات الشعبية بمنطقة الباحة حضورها في شهر رمضان المبارك، لاسيما أنها عادات وموروث اجتماعي تتزين بهما مائدتا الإفطار والسحور طيلة هذا الشهر، التي ترسخت في ذاكرة كبار السن وتناقلها الأبناء.

مأكولات شعبية في رمضان

ومن أبرز هذه المأكولات، السمبوسة، والشوربة، واللقيمات، وكيكة الدخن، كما يحرص البعض على تزيين سفرته الرمضانية بالخبزة والمرق والقرصان والمخاويض والمشاريق التي يصحبها اللبن والسمن والقهوة والقشر وغيرها.

في حين لا تخلو السفرة من الفواكه مثل المشمش والخوخ والبخارى والعنب والتين بنوعية البري والشوكي والموز البلدي والكمثرى والعديد من الأنواع الأخرى من الفواكه التي تنتجها مزارع المنطقة.

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مأكولات موسمية

وتبرز شربة البوسن “العدس” التي تعد من حبوب البوسن المنتشر زراعتها بالمنطقة، حيث يجفف في الشمس بعد الحصاد ثم يفرك حتى تستخرج الحبوب منه، وعادة ما يجري طحنه لاستخدامه مع بعض أنواع الخبزة أو العصيدة أو العيش.

الجدير بالذكر أن الأكلات الشعبية في منطقة الباحة تعتمد في الغالب على المحاصيل الزراعية كون المنطقة من المناطق الزراعية الخصبة وذلك بواسطة مدرجاتها الزراعية ومصاطبها الخضراء التي تعد بمثابة سلة الغذاء والمصدر الأساسي لأهالي المنطقة.

الكلمات الدلالية:
المأكولات الشعبية مأكولات في رمضان منطقة الباحة

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