هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف إدارية وصحية

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح التوظيف، للوظائف الإدارية والصحية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.

2- أخصائي توظيف.

3- رئيس قسم إدارة الأداء المؤسسي.

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التخصصات المطلوبة:

– المختبرات الطبية.

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– إدارة الجودة.

– أو ما يعادلها.

نبذة عن الهيئة:

– هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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