الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف إدارية وصحية
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هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف إدارية وصحية

هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف إدارية وصحية

هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف إدارية وصحية
١٠:١٢:٥٤ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح التوظيف، للوظائف الإدارية والصحية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
2- أخصائي توظيف.
3- رئيس قسم إدارة الأداء المؤسسي.

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التخصصات المطلوبة:

– المختبرات الطبية.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– إدارة الجودة.
– أو ما يعادلها.

نبذة عن الهيئة:

– هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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