هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف إدارية وصحية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح التوظيف، للوظائف الإدارية والصحية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
2- أخصائي توظيف.
3- رئيس قسم إدارة الأداء المؤسسي.
اقرأ أيضا:
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
التخصصات المطلوبة:
– المختبرات الطبية.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– إدارة الجودة.
– أو ما يعادلها.
نبذة عن الهيئة:
– هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
اقرأ أيضا: