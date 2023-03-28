اللحظات الأخيرة في حياة مطلقة النار على مدرسة أمريكية

تواصل – فريق التحرير:

تعاملت عناصر من الشرطة الأمريكية، مع الفتاة التي أطلقت النار داخل مدرسة في ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية، وتسببت في مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال.

نشرته الشرطة

وشاركت وسائل إعلام أمريكية، وحسابات عبر “تويتر”، مقطعا مصورا، نشرته شرطة ولاية تنيسي، لاستهداف مطلقة النار، حيث أظهر دخول فرقة من الشرطة، إلى المبنى التي تمركزت به الفتاة، وداهموها من الخلف، وأردوها قتيلة.

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لحظات دخولها

وفي فيديو آخر، نشرته شرطة الولاية الأمريكية، ظهرت لقطات من كاميرات مراقبة، للحظة دخول الفتاة مطلقة النار، إلى مبنى المدرسة.

وأطلقت الفتاة الرصاص على باب المبني، وهشمت الزجاج، ثم دخلت، وتجولت داخل المكان، حاملة بندقية ضخمة، ومرتدية ما يشبه القميص الواقي من الرصاص، وقبعة، وحقيبة.

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ارتكبت مذبحة

وارتكبت الفتاة، التي قالت الشرطة إنها “متحولة جنسيا”، مذبحة، قتلت فيها 3 أطفال، في عمر 9 سنوات، وأيضا 3 من منسوبي المدرسة، الدينية المسيحية، في ناشفيل، وسط مخاوف من أن تكون دوافع القاتلة هي كراهية المتدينين.