الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في باريس (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، إطلاق الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في باريس وبعض الأحياء في العاصمة الفرنسية.

اشتباكات في العاصمة الفرنسية

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، حالات من الكر والفر بين الشرطة والمتظاهرين الرافضة للتعديلات على قانون التقاعد.

وأشعل محتجون خلال الساعات الماضية، حرائق فى مدينة بوردو الفرنسية، خلال تظاهرات على قانون التقاعد، وفقا لـ”العربية”.

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وشهدت مدينة ليون، جنوبى البلاد، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وكانت قد قالت الحكومة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون مستعد للتشاور مع النقابات بمجرد أن تحسم المحكمة الدستورية موقفها من القانون، بحسب موقع “سكاى نيوز” الإخبارى.

وأضافت أنها ليست بحاجة لوساطة كى تتحاور مع الجهات المعنية بقانون التقاعد.

ومن جانبها، قررت النقابات تعليق إضراب عمال النظافة في باريس ابتداء من الغد.

تفاقم حدة الاحتجاجات

تفاقمت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، منذ تبنّت الحكومة النصّ دون تصويت في برلمان البلاد، فيما لم تؤّد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.

وتشهد فرنسا يوماً عاشراً من التظاهرات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة، في جوّ من التوتر المتنامي وانتشار أعداد قياسية من عناصر الشرطة بعدما تحولت تظاهرات سابقة إلى احتجاجات عنيفة.

واشتبك متظاهرون مع قوات أمنية، فيما أوقف أعضاء نقابات في باريس محطة “غار دو ليون” للسكك الحديدية بالسير على القضبان.

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