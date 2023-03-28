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اطلبوا العلم.. مصاب بمرض نادر يناقش رسالة الدكتوراه من المستشفى
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اطلبوا العلم.. مصاب بمرض نادر يناقش رسالة الدكتوراه من المستشفى

اطلبوا العلم.. مصاب بمرض نادر يناقش رسالة الدكتوراه من المستشفى

اطلبوا العلم.. مصاب بمرض نادر يناقش رسالة الدكتوراه من المستشفى
١٠:١٧:١٣ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حاز باحث مصري، على اهتمام رواد ومتابعي السوشيا ميديا، خلال الأيام الأخيرة، بعد أن حصل على درجة الدكتوراه داخل غرفة بأحد مستشفيات مصر، حيث تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بمرض نادر.

ارتدى الزي الأكاديمي

ووافق مجلسا كلية التجارة وجامعة الأزهر على عقد لجنة المناقشة داخل المستشفى الذي يخضع للعلاج فيه الباحث.

بينما حرصت أسرة الدكتور محمود وهبة على إلباسه الزي الخاص بمناقشات رسالات الماجستير والدكتوراه على فراش المرض، وتم منحه درجة الدكتوراه بعد مناقشة رسالته.

وتمت المناقشة بحضور اللجنة المنوطة بذلك، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر، حسب “العربية”.

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تدخل شيخ الأزهر

وفي لفتة إنسانية، قرر شيخ الأزهر، د. أحمد الطيب، أن تتكفل الجامعة بنفقات علاج الدكتور محمود وهبة، المدرس المساعد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، فيما زار وفد من الجامعة الدكتور المريض بمقر علاجه بالمستشفى، للاطمئنان على صحته وطمأنته ومتابعة حالته.

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أخبار مصر الأزهر الشريف دولة عربية رسالة الدكتوراه مرض نادر يحصل على الدكتراه من المستشفى

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