الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
اللحظات الأخيرة في حياة مطلقة النار على مدرسة أمريكية
اطلبوا العلم.. مصاب بمرض نادر يناقش رسالة الدكتوراه من المستشفى
هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف إدارية وصحية
الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في باريس (فيديو)
استشاري تغذية يكشف أنواع الغش في العسل
التعليم تطلق حملة أنت في الإنترنت لتوعية الطلاب بالمخاطر السيبرانية

الرئيسية

 /

محليات

 /

التعليم تطلق حملة أنت في الإنترنت لتوعية الطلاب بالمخاطر السيبرانية

التعليم تطلق حملة أنت في الإنترنت لتوعية الطلاب بالمخاطر السيبرانية

التعليم تطلق حملة أنت في الإنترنت لتوعية الطلاب بالمخاطر السيبرانية
٠٩:٢٦:٣٢ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، حملة “أنت في الإنترنت”، وهي أولى الحملات التوعوية للوزارة حول الأمن السيبراني الموجهة للطلاب والطالبات في التعليم العام.

اقرا أيضا:

التعليم تحدد آخر موعد للتقديم على تقاعد المعلمين عبر نظام فارس

أهداف الحملة التوعوية

وتهدف الحملة إلى التوعية بتهديدات الأمن السيبراني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تساعد في حماية قطاع التعليم من المخاطر السيبرانية، بما يسهم في تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني.

وتسعى الوزارة من تفعيل هذه الحملة في المدارس إلى تثقيف الطلبة وأولياء الأمور حول مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني المتنوعة، حيث إن الطلاب والطالبات يقضون أوقاتاً طويلة على الإنترنت للدراسة أو اللعب.

توعية المجتمع التعليمي

وتسعى الحملة أيضا، لتوعية المجتمع التعليمي بطرق الوقاية منها، من خلال التعريف بمفهوم الأمن السيبراني، وإبراز الممارسات السيبرانية الخاطئة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية.

وتأتي حملة ” أنت في الإنترنت” امتداداً لدور وزارة التعليم وجهودها في توعية الطلبة وأولياء الأمور والأسر، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية لدى منسوبي الوزارة بكافة قطاعاتها، إضافةً إلى الحد من التهديدات السيبرانية.​

اقرا أيضا:

توضيح عاجل من “تقويم التعليم” بشأن تصحيح اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التعليم الفضاء السيبراني حملة أنت في الإنترنت وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
قيادة المنطقة الشرقية تُنفِّذ رماية بالذخيرة الحية 27 شعبان

قيادة المنطقة الشرقية تُنفِّذ رماية بالذخيرة الحية 27 شعبان

٠٩:٤٨ م، السبت، ٠٦ يونيو ٢٠١٥
عقب لقائه 3 مطلوبين.. أمير الشرقية: باب التوبة مفتوح للجميع والندم على الخطأ سيراعى

عقب لقائه 3 مطلوبين.. أمير الشرقية: باب التوبة مفتوح للجميع والندم على الخطأ سيراعى

١١:١٩ م، الأثنين، ٠٧ أغسطس ٢٠١٧
أمطار مسبوقة بعواصف رملية على أحياء غرب الرياض

أمطار مسبوقة بعواصف رملية على أحياء غرب الرياض

٠٧:٥٩ م، الأحد، ٢٤ مايو ٢٠١٥
توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تجديد الهوية الوطنية

توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تجديد الهوية الوطنية

٠٩:٠١ ص، الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *