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استشاري تغذية يكشف أنواع الغش في العسل
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استشاري تغذية يكشف أنواع الغش في العسل

استشاري تغذية يكشف أنواع الغش في العسل

استشاري تغذية يكشف أنواع الغش في العسل
٠٩:٣٥:٥٣ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح استشاري التغذية، د. عبد العزيز العثمان، أن هناك الكثير من الطرق للغش في العسل الطبيعي، وفي بعض الحالات يكون المنتج المباع لا يحتوي على عسل أصلا.

4 طرق لغش العسل

وأفاد العثمان، في فيديو بثته قناة “الإخبارية” عبر حسابها على “تويتر”، أن هناك طريقة تقنية لتصنيع إنزبمات شبيهة بإنزيمات النحلة، لتكون نفس خصائص العسل من الشكل وربما المذاق.

وأضاف أن هناك طريقة أخرى، هي خلط العسل الطبيعي بالصناعي، أما النوع الثالث من الغش فهي تغذية النحل على مواد سكرية، وهذا يعطي عسلا طبيعيا، لكنه ليس بجودة عالية.

وتابع أن النوع الرابع من الغش هو تسويق العسل على أنه محلى، بينما هو مستورد.

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نصائح عند تخزين العسل:

-أهمية تجنب استخدام العبوات المعدنية لتخزين العسل حتى لا يتعرض للأكسدة.

-تخزين العسل في عبوات مخصصة لحفظ الغذاء محكمة الإغلاق لا تسمح للرطوبة بالدخول.

-حفظ العسل في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

-تجنب تعريض العسل لدرجات حرارة عالية، أو تسخينه أو تبريده لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام.

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