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عشرات الوظائف الشاغرة في مركز حكومي.. رابط التقديم
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عشرات الوظائف الشاغرة في مركز حكومي.. رابط التقديم

عشرات الوظائف الشاغرة في مركز حكومي.. رابط التقديم

عشرات الوظائف الشاغرة في مركز حكومي.. رابط التقديم
٠٩:١١:٤٠ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي الوثائق والأرشفة.

مهندس أجهزة في الوقت الحقيقي.

مهندس مراقبة الجودة.

مهندسو معالجة بيانات الرادار.

مهندس بصريات كهربائية.

مطور ذكاء اصطناعي.

مهندس أنظمة ميكانيكية.

كبير فنيي إلكترونيات الطيران.

مهندس الأجهزة المدمجة.

مطور ذكاء اصطناعي.

مشرف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

مهندس الالكترونيات التناظرية.

اخصائي مواد من ذوي الخبرة.

مهندس ميكانيكي.

مهندس الكترونيات.

مهندس نظام مضمن.

والمزيد ..

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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