الغذاء والدواء تكشف أفضل أنواع الشوربة على مائدة الإفطار في رمضان

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الشوربة تعد من الأطعمة المهمة والمفيدة في الموائد الرمضانية، بوصفها مصدراً جيداً للبروتينات والفيتامينات والألياف الغذائية.

تحضيرها منزليًا

ونصحت “الهيئة” بتحضيرها منزلياً باستخدام مكونات طبيعية مثل الشوفان والعدس والجريش، والخضروات واللحوم الطازجة، وإضافة التوابل والأعشاب الطبيعية مثل الزعتر والكركم والزنجبيل والثوم والليمون، وتجنب استخدام المساحيق الصناعية.

ودعت إلى عدم الإكثار من استهلاك الشوربة سريعة التحضير، لاحتوائها على كمية كبيرة من الملح والمواد الحافظة.

التحكم بمقدار الملح في الشوربات المحضرة في المنزل تجعله أكثر صحة من الشوربات جاهزة التحضير.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/7noZ55PnWL — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) March 28, 2023

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أوضحت أن الملح يحتوي على عنصر الصوديوم الذي يؤدي دورًا مهمًا في العمليات الحيوية في الجسم ووظائف الخلايا، إلا أن ارتفاع استهلاكه يرتبط بمخاطر صحية، لذلك توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوز 5 غرامات من الملح يوميًا للبالغين بما يعادل ملعقة طعام صغيرة.

مسميات الملح

وأفادت أن هناك إضافات كثيرة للمنتجات الغذائية تحتوي على الملح لها مسميات مختلفة من المهم التعرّف عليها لتسهيل معرفة محتوى المنتج من الملح، مثل: (صوديوم، فوسفات صوديوم، ملح بحري، نترات صوديوم، باكنج باودر، بنزوات الصوديوم، بيكربونات الصوديوم، غلوتامات أحادية الصوديوم).

نصائح الهيئة

ولخفض استهلاك الملح تنصح “الهيئة” بقراءة البطاقة التغذوية واختيار المنتجات الغذائية قليلة الصوديوم أو التي تكون بدون ملح مضاف، واستخدام بدائل أكثر صحة عن الملح لتعزيز النكهة مثل: الليمون والخل والأعشاب والتوابل أثناء الطبخ وتناول الوجبات.

ومن المخاطر الصحية التي قد يتسبب بها ارتفاع استهلاك الصوديوم، أمراض القلب، وأمراض الأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، لذا فإن إجراء بعض التغيرات اليومية لها تأثير كبير على الصحة، ومن أهم تلك الممارسات الموصى بها إعداد بعض الأطعمة في المنزل، وتجنب شراء الأطعمة سريعة التحضير عالية المحتوى بالملح مثل: الشوربات سريعة التحضير، المعكرونة سريعة التحضير، اللحوم المصنعة، البيتزا، الأطعمة المعلبة، الشطائر، إضافةً إلى الأجبان بأنواعها، ومكعبات مرق الدجاج، ورقائق البطاطس، والمايونيز.

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