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“شراب الكفير”.. فوائد سحرية لتناوله على الإفطار
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“شراب الكفير”.. فوائد سحرية لتناوله على الإفطار

“شراب الكفير”.. فوائد سحرية لتناوله على الإفطار

“شراب الكفير”.. فوائد سحرية لتناوله على الإفطار
٠٦:٤٧:٥٤ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد شراب الكفير أو الفطر الهندي من المشروبات المفضلة للكثير من الأشخاص، وهذا المشروب له فوائد كثيرة وعجيبة على جسم الإنسان.

ما هو الكفير؟

والكفير أو الفطر الهندي هو لبن متخمر يرجع أصله إلى منطقة القوقاز وينتج شرابه عن طريق وضع حبيبات الكفير في اللبن الطازج.

وبفضل فوائده السحرية يفضل تناوله على الإفطار، وهناك العديد من الفوائد الصحية لهذا المشروب، بحسب موقع  ” غيسوندهايت ” الألماني.

1- يمتاز بطعمه الحامض اللاذع، ولذلك يخلط مع مواد غذائية أخرى، كما مع الفواكه واللبن لإضافة نكهات مستحبة له.

2- يضم الكفير الكثير من المواد الغذائية المهمة للجسم، كالبروتينات وفيتامينات “أي” و”دي” و”بي”، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية والكالسيوم.

3- يحتوي الكفير على بروبيوتيك، وهي متممات غذائية من البكتريا تتواجد في الخمائر.

4- لا يحتوي الكفير على الكثير من الدهون والكربوهيدرات، لذلك يُنصح به للحمية ولتناوله كشراب مفيد بدل عن المشروبات الغازية.

5- يعمل الكفير كعلاج جلدي لتنظيف البشرة والجلد وضد انتشار البقع الجلدية و”حب الشباب”، لاحتوائه على ميكروبات جلدية حميدة تحمي الجلد.

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