شاهد ما فعله رجل أمن مع معتمر أراد التصوير بجوار الكعبة (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو مشهد بطولي لرجال الأمن في حماية المعتمرين والعمل على راحتهم بكل الطرق.

ويظهر الفيديو قيام أحد رجال الأمن بمساعدة معتمر على التقاط صور وفيديوهات للكعبة المشرفة.

ويبدو أن المعتمر لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه، فقرر رجل الأمن مساعدته.

في وقت سابق، قال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، إن أداء العمرة يتطلب حجز موعد في تطبيق توكلنا وكذلك تطبيق “نسك”، مؤكدا أن الأعداد متاحة وكافية جدا .

وأضاف – بحسب “الإخبارية” – أن المطلوب هو التقيد بالمواعيد لأنها جزء من التنظيم، لافتا إلى أنه تم تخصيص صحن المطاف بالكامل للمعتمرين.

وتابع أن هذه الإجراءات تمت بالتنظيم مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، حيث تم تخصيص باب الملك فهد وباب الملك عبد العزيز وباب السلام ومدخل مروة للمعتمرين.

طريقة إلغاء الحجز

في سياق متصل، أوضحت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، طريقة إلغاء الحجز للمسجلين لموسم الحج هذا العام 1444هـ، من داخل المملكة.

وشاركت “الحج والعمرة”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، طريقة إلغاء الحجز للمسجلين لأداء الحج للموسم الحالي، وتكون كالآتي:

تصريح أداء الحج

إلغاء التصريح أولا من منصة أبشر، ثم إلغاء الحجز من موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

(مع التنويه بأنه عند الإلغاء بتاريخ 1444/10/15هـ أو بعده، سيتم حسم المبالغ حسب سياسة الاسترجاع المعتمدة)

– في حال لم يتم إصدار تصريح أداء الحج:

إلغاء الحجز مباشرة من موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

ولن يتم حسم أي مبالغ عند الإلغاء قبل تاريخ 1444/10/15هـ إلا في حال رفض إصدار التصريح، فيتم حسم أجور الخدمات الإلكترونية حسب سياسة الاسترجاع المعتمدة).

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