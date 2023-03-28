“أكلة اليوم”.. أسهل طريقة لتحضير “الجريش” داخل المنزل

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يعد “الجريش” من أفضل وأسهل الوجبات السعودية، وهناك العديد من الطرق لتحضيره سواء بالدجاج أو بغيره.

سنختار فيما يلي الطريقة الأبسط والأسرع في الوقت نفسه وهي كالتالي:

أسهل طريقة

المقادير:

– صدر دجاج مقطع .

– 2 كوب من الجريش .

– فلفل أسود مطحون .

– 2 ملعقة من الزبدة .

– كمون .

– ملح .

– 3 أكواب من الزبادى.

– كمية من الماء.

– بصلة مفرومة.

– ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

– فلفل حار.

طريقة التحضير:

– نضع قدرا على النار وبه الزبدة وتترك حتى يتم الذوبان، ويتم إضافة البصلة المفرومة مع التقليب باستمرار.

– يتم إضافة الدجاج والجريش مع التقليب لمدة 5 دقائق ويصب عليها الماء.

– تترك المكونات على النار لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج المكونات.

– نضع الزبادي والكمون، والملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون، والفلفل الحار وتقلب جميع المكونات معا.

– يغطى القدر ويترك مرة أخرى لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يتماسك قوام المكونات.

– يغرف الجريش السعودي في طبق التقديم، ويقدم بالهناء والشفاء.

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