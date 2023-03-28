“أكلة اليوم”.. أسهل طريقة لتحضير “الجريش” داخل المنزل
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يعد “الجريش” من أفضل وأسهل الوجبات السعودية، وهناك العديد من الطرق لتحضيره سواء بالدجاج أو بغيره.
سنختار فيما يلي الطريقة الأبسط والأسرع في الوقت نفسه وهي كالتالي:
أسهل طريقة
المقادير:
– صدر دجاج مقطع .
– 2 كوب من الجريش .
– فلفل أسود مطحون .
– 2 ملعقة من الزبدة .
– كمون .
– ملح .
– 3 أكواب من الزبادى.
– كمية من الماء.
– بصلة مفرومة.
– ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
– فلفل حار.
طريقة التحضير:
– نضع قدرا على النار وبه الزبدة وتترك حتى يتم الذوبان، ويتم إضافة البصلة المفرومة مع التقليب باستمرار.
– يتم إضافة الدجاج والجريش مع التقليب لمدة 5 دقائق ويصب عليها الماء.
– تترك المكونات على النار لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج المكونات.
– نضع الزبادي والكمون، والملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون، والفلفل الحار وتقلب جميع المكونات معا.
– يغطى القدر ويترك مرة أخرى لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يتماسك قوام المكونات.
– يغرف الجريش السعودي في طبق التقديم، ويقدم بالهناء والشفاء.
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