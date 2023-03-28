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بعد حادث “عقبة شعار”.. تحذير عاجل من الهلال الأحمر
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بعد حادث “عقبة شعار”.. تحذير عاجل من الهلال الأحمر

بعد حادث “عقبة شعار”.. تحذير عاجل من الهلال الأحمر

بعد حادث “عقبة شعار”.. تحذير عاجل من الهلال الأحمر
٠٨:١٦:٣٤ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

نصح الهلال الأحمر، السائقين بضرورة ترك مسافة كافية بين سياراتهم والسيارات الأخرى التي تسير أمامهم في الطرقات وذلك تجنبا لحدوث حوادث.

كما نصح الهلال الأحمر بضرورة  السماح لسيارات الإسعاف بالمرور وعدم تضييق الطريق عليها.

جاء ذلك غداة حادثة “عقبة شعار” التي أسفرت عن مصرع 21 وإصابة العشرات، في واقعة مأساروية.

عقبة شعار

تعرضت حافلة نقل ركاب تقل مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة خلال رحلتهم لأداء العمرة، أمس الاثنين، إلى حـادث مروري في عقبة شعار بعسير جنوب غربي المملكة.

وأدت الحـادثة إلى مصرع 20 شخصًا وإصابة 29 آخرين.

ونقلت جميع الوفيات إلى ثلاجة مستشفى محايل عسير، فيما بلغت الإصابات قرابة 29 إصابة، نُقلت إلى كل من مستشفى عسير المركزي ومستشفى محايل ومستشفى أبها الخاص.

وقالت مصادر مطلعة، إن سبب الحادث تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها.

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الكلمات الدلالية:
الإسعاف الهلال الهلال الأحمر عقبة شعار

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