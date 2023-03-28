5 نصائح للتغلب على “الرغبة في النوم” أثناء الصيام

تواصل – فريق التحرير:

في الصيام، يلجأ الكثير من الأشخاص للنوم في محاولة لتضييع الوقت، رغم أن هذا الوقت سيحاسبون عليه أمام الله.

يمكن استغلال هذا الوقت في العبادات والتقرب أكثر من الله بأداء النوافل.

وبالتالي يمكن لهؤلاء الأشخاص اتباع الخطوات التالية للتغلب على الشعور الدائم بالرغبة في النوم.

أولا أسباب تؤدي للشعور بالرغبة في النوم

ومن أهم الأسباب التي تؤدي للشعور الدائم بالرغبة في النوم ما يلي:

1- انخفاض مستوى السكر في الدم، حيث يبدأ مستوى الجلوكوز في الانخفاض بعد ساعات قليلة من بدء الصيام، الأمر الذي قد يصاحبه شعور بالتعب والخمول وعدم القدرة على بذل مجهود بدني وضعف التركيز.

2- اضطرابات النوم: يميل معظم الأشخاص لتغيير نظام نومهم والسهر لوقت السحور أو النوم لفترة ثم الاستيقاظ، ويتسبب تغيير نظام اليوم والنوم لفترات قصيرة في الشعور بالتعب والخمول والرغبة المستمرة في النوم على مدار اليوم.

3- الجفاف: مع التوقف عن شرب الماء طوال فترة الصيام، ومع استمرار الجسم في فقدان الأملاح من خلال العرق والبول، فقد يتعرض بعض الصائمين للجفاف.

4- انسحاب الكافيين: يعاني نسبة كبيرة من الأشخاض من أعراض انسحب الكافيين خاصةً في الأيام الأولى من الصيام، وهذه الأعراض تشمل الصداع، والغثيان وتقلب الحالة المزاجية والشعور بالخمول.

ويمكن التغلب على هذا الشعور باتباع التالي:

1- تناول كمية وفيرة من الماء.

2- تناول وجبات متوازنة.

3- تجنب الإفراط في تناول الطعام.

4- تقسيم الطعام إلى حصص صغيرة.

5- الحصول على قسط كافِ من النوم.

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