خطوة بخطوة.. الاطلاع على نتائج اختبارات الرخصة المهنية إلكترونيا

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أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الاطلاع على تفاصيل نتائج اختبارات الرخصة المهنية عبر نظام الإلكتروني.

جاء ذلك بعد أن أرسلت رسالة إلى المشتركين لإعلامهم بموعد الإعلان عن نتيجة اختبارات الرخصة المهنية 1444 أمس الإثنين.

خطوات الاستعلام عن النتائج

ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر اتباع الخطوات التالية:

-الدخول على موقع نظام الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية (اضغط هنا) www.etec.gov.sa.

-كتابة الاسم وكلمة المرور الخاصين بحساب المستعلم.

-إرسال رمز التحقق المؤقت إلى الجوال، يجب كتابته في المكان المخصص له.

-بعد ذلك يتوجه إلى نموذج الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية 1444.

-يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة في نموذج الاستعلام بشكل صحيح، ثم الضغط على إرسال.

-بعد ذلك الضغط علي كلمة عرض ليتم ظهور جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

-في حالة ظهور عبارة “لا يوجد نتائج” يجب الضغط مرة أخرى على خيار “النتائج”.

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