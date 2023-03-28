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“الكسل والإرهاق” من أعراض الصيام.. 6 نصائح لمواجهتهما
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“الكسل والإرهاق” من أعراض الصيام.. 6 نصائح لمواجهتهما

“الكسل والإرهاق” من أعراض الصيام.. 6 نصائح لمواجهتهما

“الكسل والإرهاق” من أعراض الصيام.. 6 نصائح لمواجهتهما
٠٥:٥٧:٣٤ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعراض الصيام متنوعة وكثيرة ولعل أبرزها شعور الشخص بالكسل والإرهاق، ربما لأن الماء والطعام هما المحركان الأساسيان لجسمه.

وبحسب موقع “webmed”، فإن السبب الأساسي للشعور بالكسل هو قلة نسبة السوائل في الجسم، وهذا الأمر يحدث بنسبة ملحوظة في ايام شهر رمضان الفضيل خلال الصيام.

6 نصائح

وفيما يلي نصائح مهمة للغاية للتغلب على الكسل والإرهاق:

1- تناول كوب من الزبادي بعد وجبة السحور، فهو يمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها، وأيضًا يسهم بشكل ملحوظ في تقليل حدة الشعور بالكسل.

2- قلل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين؛ لأنها تتسبب في زيادة شعورك بالكسل في اليوم التالي، واستبدلها بالأعشاب الطبيعية.

3-  تناول الماء بكثرة في الفترة بين الإفطار والسحور؛ لأن السوائل لها فاعلية في تنشيط خلايا الجسم، كما يمكنك تناول العصائر الطازجة الخالية من السكر.

4- تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضروات الورقية، وأيضًا الفواكه كالبرتقال والتفاح والفراولة، ويمكنك تناولها بين الإفطار إلى السحور.

5- تناول وجبة سحور قليلة الدسم، والملح؛ وذلك للحد من الشعور بالعطش والكسل في اليوم التالي خلال ساعات الصيام.

6- أثناء تناولك لوجبة الإفطار أو السحور ابتعد عن تناول الأطعمة السريعة والمقلية؛ لأنها تزيد من شعورك بالكسل في اليوم التالي.

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أعراض الصيام الصيام الكسل رمضان صيام رمضان

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