سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 5.7 مليارات ريال

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أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 4.47 نقاط ليقفل عند مستوى 10468.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم السعودية- 232 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وكانت أسهم شركات: تكوين، ومعدنية، ومسك، وصدق، وإعمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الكثيري، وكابلات الرياض، وتهامة، وعطاء، وبحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و2.95%.

الأسهم الأكثر نشاطا

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وزين السعودية، وإعمار، وثمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وثمار، وشمس، وأمريكانا، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 286.61 نقطة ليقفل عند مستوى 19534.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20.4 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم.

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