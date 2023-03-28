انهيار أرضي يبتلع سيارة في دولة خليجية (فيديو)

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أظهر فيديو لحظة ابتلاع انهيار أرضي لسيارة في الكويت دون أن ترد معلومات عن أضرار بشرية حتى اللحظة.

وفي التفاصيل، شهدت منطقة العارضية الصناعية في محافظة الفروانية الكويتية، اليوم الثلاثاء، انهيارًا أرضيًا كبيرًا في أحد المواقع، وتسربا غزيرا للمياه من أحد خطوط الصرف الصحي في موقع الهبوط الأرضي.

ويظهر الفيديو المتداول عمق الهبوط الأرضي، الذي ابتلع سيارة كانت في الموقع لحظة وقوع الحادثة.

كما أظهر الفيديو وجود تسرُب المياه بغزارة داخل الحفرة، التي أفادت حسابات إخبارية عدة بأنها قريبة من مقر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين بـ “البدون”.

الأمطار تتسبب في الحوادث

في سياق متصل، تحولت الشوارع في الكويت إلى بحيرات بسبب الأمطار، وتم احتجاز العشرات داخل مركباتهم، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، أسفرت في جملتها عن نقل أكثر من مائتين إلى المستشفيات.

اختناق مروري بالكويت بسبب الأمطار:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد غرقت الكثير من السيارات واحتُجز عشرات الأشخاص داخلها.

وأُصيبت الحركة المرورية بالشلل الذي استمر أمس الأحد، وتسربت المياه إلى سراديب منازل في عدد من المناطق.

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