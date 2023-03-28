الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
انهيار أرضي يبتلع سيارة في دولة خليجية (فيديو)
“السكك الحديدية” بكندا تعتذر عن منع مسلم من الصلاة
“المدفوعات” تُقدم خيارات دفع إلكترونية مرنة لمُستخدمي خدمة “حافلات الرياض”
احذري: استئصال المبايض في هذه السن يصيبك بمرض باركنسون
دعوة دولية عاجلة لدعم العمال في المناطق المنكوبة من زلازل تركيا وسوريا
فيديو مؤلم.. شاهد آخر ما تبقى من ضحايا حادث “عقبة شعار”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انهيار أرضي يبتلع سيارة في دولة خليجية (فيديو)

انهيار أرضي يبتلع سيارة في دولة خليجية (فيديو)

انهيار أرضي يبتلع سيارة في دولة خليجية (فيديو)
٠٥:٥٦:١٢ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر فيديو لحظة ابتلاع انهيار أرضي لسيارة في الكويت دون أن ترد معلومات عن أضرار بشرية حتى اللحظة.

وفي التفاصيل، شهدت منطقة العارضية الصناعية في محافظة الفروانية الكويتية، اليوم الثلاثاء، انهيارًا أرضيًا كبيرًا في أحد المواقع، وتسربا غزيرا للمياه من أحد خطوط الصرف الصحي في موقع الهبوط الأرضي.

ويظهر الفيديو المتداول عمق الهبوط الأرضي، الذي ابتلع سيارة كانت في الموقع لحظة وقوع الحادثة.

كما أظهر الفيديو وجود تسرُب المياه بغزارة داخل الحفرة، التي أفادت حسابات إخبارية عدة بأنها قريبة من مقر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين بـ “البدون”.

الأمطار تتسبب في الحوادث 

في سياق متصل، تحولت الشوارع في الكويت إلى بحيرات بسبب الأمطار، وتم احتجاز العشرات داخل مركباتهم، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، أسفرت في جملتها عن نقل أكثر من مائتين إلى المستشفيات.

اختناق مروري بالكويت بسبب الأمطار:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد غرقت الكثير من السيارات واحتُجز عشرات الأشخاص داخلها.

وأُصيبت الحركة المرورية بالشلل الذي استمر أمس الأحد، وتسربت المياه إلى سراديب منازل في عدد من المناطق.

اقرأ أيضا:

الكويت.. الشوارع تتحول إلى بحيرات بسبب الأمطار ونقل المئات للمستشفيات (صور)

الكلمات الدلالية:
الكويت انهيار أرضي انهيار أرضي في الكويت مركبات

مواد ذات صلة

المزيد
مُغْتصبِون صهاينة يشربون الخمر في ساحات الأقصى

مُغْتصبِون صهاينة يشربون الخمر في ساحات الأقصى

٠٤:٠٦ م، الأثنين، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٤
المسند: حَجَّتان و3 أعياد للمسلمين عام 2039 م

المسند: حَجَّتان و3 أعياد للمسلمين عام 2039 م

٠٦:٢٢ م، الجمعة، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٤
6 أشخاص يظهرون في فيديو وهم يطعنون شخصين والشرطة تتدخل

6 أشخاص يظهرون في فيديو وهم يطعنون شخصين والشرطة تتدخل

٠٧:٢٣ م، الجمعة، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
مكة.. تنفيذ فرضية لانهيار مبنى مأهول بالحجاج في حي العزيزية

مكة.. تنفيذ فرضية لانهيار مبنى مأهول بالحجاج في حي العزيزية

١١:١٨ م، الجمعة، ٢٥ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *