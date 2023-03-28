الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
خطوة بخطوة.. الاطلاع على نتائج اختبارات الرخصة المهنية إلكترونيا
عاجل.. “الأرصاد” يحذر من تقلبات جوية على معظم المناطق في هذه الأيام
“الكسل والإرهاق” من أعراض الصيام.. 6 نصائح لمواجهتهما
سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 5.7 مليارات ريال
انهيار أرضي يبتلع سيارة في دولة خليجية (فيديو)
“السكك الحديدية” بكندا تعتذر عن منع مسلم من الصلاة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

دعوة دولية عاجلة لدعم العمال في المناطق المنكوبة من زلازل تركيا وسوريا

دعوة دولية عاجلة لدعم العمال في المناطق المنكوبة من زلازل تركيا وسوريا

دعوة دولية عاجلة لدعم العمال في المناطق المنكوبة من زلازل تركيا وسوريا
٠٥:٠٢:٤٧ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

دعت منظمة العمل الدولية إلى تقديم الدعم العاجل لمئات الآلاف من العمال بعد الزلازل الذي وقعت في تركيا وسوريا.

تأثير الكارثة على سوق العمل

 وأكدت أنه بدون دعم عاجل من المتوقع أن يزداد الفقر والعمل غير الرسمي والاستغلال نظرًا لتأثير الكارثة على سوق العمل.

وأوضحت أن لابد من تعزيز التوظيف أمر أساسي للاستجابة الشاملة والناجحة لتلك الكارثة، حتى يمكن للناس البدء في إعادة بناء حياتهم بدون سبل كسب العيش.

658 ألف عامل غير قادرين على كسب عيشهم

وأشارت بيانات المنظمة الأولية من تركيا أن الزلزال ترك أكثر من 658 ألف عامل غير قادرين على كسب عيشهم.

وأضافت أن هؤلاء العمال المتضررين يواجهون خسائر في الدخل يزيد متوسطها عن 230 دولارًا شهريًا لكل منهم طالما استمرت الاضطرابات.

170 ألف شخص فقدوا وظائفهم بسبب الزلازل

وأشارت  البيانات أنه في سوريا فقد 170 ألف شخص وظائفهم بسبب الزلازل، وانعدم مصدر دخل أكثر من 154 ألف أسرة وأكثر من 725 ألف شخص.

تأثر 35 ألف شركة متوسطة وصغيرة

 كما تأثرت 35 ألف شركة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وقد أدى هذا التعطل المؤقت إلى خسائر دخل العمل بما يعادل 5,7 مليون دولار على الأقل شهريا.

اقرأ أيضًا:

تبرعات “ساهم” لمتضرري الزلزال بسوريا وتركيا تتجاوز 484 مليار ريال

الكلمات الدلالية:
العمال المتضررين المناطق المنكوبة تركيا سوريا‬‏ ضحايا الزلزال منظمة العمل الدولية

مواد ذات صلة

المزيد
«القسام» تستعرض قوتها.. والإعلان عن «إنجازات نوعية» اليوم (صور)

«القسام» تستعرض قوتها.. والإعلان عن «إنجازات نوعية» اليوم (صور)

٠٢:٣٢ ص، الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠١٥
أمير الشرقية ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي الشهيد علي الحبيب

أمير الشرقية ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي الشهيد علي الحبيب

١٠:٤٤ م، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥
«الإنذار المُبكر» يُحذّر من عوالق ترابية ورؤية غير جيدة على الخرج

«الإنذار المُبكر» يُحذّر من عوالق ترابية ورؤية غير جيدة على الخرج

١٠:٥٩ م، السبت، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٦
وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

٠٩:٥٥ م، الأربعاء، ٢٣ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *