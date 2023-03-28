احذري: استئصال المبايض في هذه السن يصيبك بمرض باركنسون

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حذرت دراسة حديثة من أن النساء اللواتي يستـأصلن المبايض قبل بلوغهن 43 عامًا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون.

وعزا الباحثون ذلك إلى الفقدان المفاجئ لهرمونات الإستروجين والهرمونات الأخرى، مما يسبب خللًا مفاجئًا في وظيفة الغدد الصماء لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث.

وتتشابه النتائج التي نشرت نتائجها في “دورية جاما نتوورك أوبن” مع نتائج دراسة أجريت في بحث عام 2008 ربطت أيضًا مرض باركنسون باستئصال المبيضين لدى النساء الأصغر سنًا.

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أعراض مرض باركنسون

ومرض باركنسون هو اضطراب تدريجي يؤثر على الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب.

تشمل الأعراض:

-رعشة

-تيبس

-بطء في الحركة

غالبًا ما يكون مصحوبًا بـ:

-الخرف

-اضطرابات النوم

-مشاكل في الأمعاء والمثانة.

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ماذا أظهرت النتائج؟

وفقًا للباحثين، فإن النتائج تدعم المبادئ التوجيهية الحالية بأن النساء المعرضات لخطر متوسط للإصابة بسرطان المبيض يجب ألا يخضعن لعملية استئصال المبايض لمنعه.

وبالنسبة للواتي لديهن نوع جيني عالي الخطورة للإصابة بسرطان المبيض، قد يوصى بإزالة المبايض جنبًا إلى جنب مع العلاج بالإستروجين بعد الجراحة حتى سن 50 أو 51.

واستندت الدراسة إلى بيانات عن 2750 امرأة خضعن لعملية جراحية لإزالة كلا المبيضين، إما لحالة حميدة مثل بطانة الرحم، أو كيس أو للوقاية من السرطان.

وقورنت نتائج المشاركات في الدراسة مع 2749 امرأة أخرى لم تخضعن لعملية استئصال المبايض، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

وأظهرت النتائج أنه من كل 48 امرأة تقل أعمارهن عن 43 عامًا وقت الجراحة، أصيبت امرأة بمرض باركنسون مقارنة بالنساء في نفس العمر اللائي لم يتم استئصال المبايض لديهن.

مع ذلك، كان خطر الإصابة بمرض باركنسون أقل لدى النساء اللائي تلقين الإستروجين بعد العملية وخلال سن الخمسين، مقارنة بالنساء اللائي لم يتلقينه.

قال المؤلف الأول الدكتور والتر روكا، طبيب الأعصاب وعلم الأوبئة في في مركز “مايو كلينك” بولاية مينيسوتا الأمريكية: “اعتبارًا من اليوم، لايُنصح باستخدام علاج الإستروجين للوقاية من الخرف أو مرض باركنسون بعد انقطاع الطمث التلقائي لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 46 و55 عامًا”.

وأضاف في بيان صحفي: “لكن هذه الدراسة والدراسات السابقة تشير إلى أن العلاج بالإستروجين مهم في النساء اللواتي تم استئصال مبيضهن جراحيًا دون سن 46 عامًا. النساء المعرضات للخطر بشكل خاص هن النساء اللائي خضعن لانقطاع الطمث الناجم عن الجراحة قبل سن الأربعين”.

وأشارت الدراسة إلى أن مرض باركنسون شائع بين الرجال بمقدار الضعف مقارنة بالنساء، مما يشير إلى أن العوامل المرتبطة بالجنس تلعب دورًا.