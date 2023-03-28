“المدفوعات” تُقدم خيارات دفع إلكترونية مرنة لمُستخدمي خدمة “حافلات الرياض”

تواصل – واس:

أكدت إدارة المدفوعات، التابعة البنك المركزي”ساما”، جاهزية البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية في مشروع “حافلات الرياض”.

إطلاق المرحلة الأولى من مشروع حافلات الرياض

أوضحت أن ذلك يأتي تزامنًا مع إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض بهدف:

1 – تقديم خيارات دفع مرنة لمستخدمي الحافلات.

2 – تسريع عملية الدخول باستخدام بطاقات الدفع اللاتلامسية.

3 – تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الهادف إلى نمو رقمنة المدفوعات.

وأضافت أن خدمة حافلات الرياض، التي تندرج ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، توفر حلولًا متكاملة للنقل العام في العاصمة الرياض.

كما تتيح سهولة التنقل لجميع شرائح المجتمع من خلال استخدام الحافلات كوسيلة للوصول إلى أماكن العمل والتعليم والأنشطة الترفيهية، والحد من الحاجة إلى استخدام السيارة الخاصة، ومن ثم تخفيف حدة الازدحام المروري في الرياض.

ويعزز التعاون بين “المدفوعات السعودية” و”الهيئة الملكية لمدينة الرياض”، في تشغيل المرحلة الأولى لـ”مشروع حافلات الرياض”.

842 حافلة في 80 مسارًا للحافلات و2860 محطة

ويمكن هذا المشروع المستفيدين من التنقل عبر 842 حافلة في 80 مسارًا للحافلات و2860 محطة بكل يسر وسهولة.

كما سيتمكن العملاء المستفيدون من الخدمة من الدفع إلكترونيًا عن طريق بطاقاتي “مدى ” و”درب”.

مما يعزز من اعتمادية الأفراد على المدفوعات الإلكترونية، ويؤدي إلى تقدم قطاع النقل بوصفه جانبًا مهمًا في حياة الفرد.

وعملت “المدفوعات السعودية” على تطوير المدفوعات الإلكترونية في قطاع النقل العام لتكون جميع وسائل الدفع من خلال الأجهزة الذكية والبطاقات البلاستيكية.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد دور “المدفوعات السعودية” في دعم المشاريع الوطنية الكبرى عبر تطوير البنية التحتية للمدفوعات في المملكة.