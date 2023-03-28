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عاجل.. “الأرصاد” يحذر من تقلبات جوية على معظم المناطق في هذه الأيام
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عاجل.. “الأرصاد” يحذر من تقلبات جوية على معظم المناطق في هذه الأيام

عاجل.. “الأرصاد” يحذر من تقلبات جوية على معظم المناطق في هذه الأيام

عاجل.. “الأرصاد” يحذر من تقلبات جوية على معظم المناطق في هذه الأيام
٠٥:٥٨:٤٢ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد العديد من مناطق المملكة تقلبات جوية من يوم الخميس إلى الاثنين 08 – 1444/9/12 هـ الموافق 03/30 – 2023/04/03م)

وبحسب تقرير هيئة الأرصاد فإن تلك المناطق موزعة كالتالي:

1- معرضة لأمطار غزيرة ورياح شديدة وتم تقسيمها كالتالي:

– من يوم الخميس الى يوم الاثنين أمطار متوسطة إلى غزيرة على كل من عسير (ابها، خميس مشيط بيشة سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث النماص بلقرن المجاردة محايل بارق. تنومه الربوعة، البرك).

– وأيضا الباحة (الباحة بالجرشي، المندق القرى, العقيق، قلوة، المخواة، بني حسنا ولحجرة غامد الزناد).

– جازان (جيزان، فيفا، الخوبة العارضة، الريث الداير العيدابي، بيش، صبيا ابوعريش الدرب الشقيق جزر فرسان نجران نجران شرورة حبونا ومعظم محافظات المنطقة)

2– هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على كل من :

– حائل (حائل، بقعاء الغزالة الشنان ومعظم محافظات المنطقة) القصيم بريدة عنيزة الرس ومعظم محافظات المنطقة).

– الرياض (الرياض العاصمة المجمعة، الزلفي ثادق، رماح، شقراء، الغاط السليل ، وادي الدواسر).

– الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، قرية العلياء الدمام الخير، الجبيل، الأحساء القطيف).

– الحدود الشمالية (رفحاء)

3- هطول أمطار رعدية متوسطة يومي السبت والأحد على كل من :

الرياض الخرج، عفيف الدوادمي القويعية، حوطة بني تميم، ساجر الافلاج المزاحمية، الدرعية ضرما، حريملاء، الدلم، البجادية).

مكة المكرمة (الطائف الشفاء ميسان اضم الخرمة، العرضيات، تربة، رئية.

4- عواصف ترابية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

تصل سرعتها إلى أكثر 50 كم / ساعة وتكون مثيرة للغبار وتؤدي لشبه انعدام الرؤية

تبدأ من يوم الخميس الى يوم السبت وتشمل مناطق “تبوك الجوف، الحدود الشمالية، حائل”.

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أخبار السعودية الأرصاد السعودية المملكة هيئة الأرصاد

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