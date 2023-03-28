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فيديو مؤلم.. شاهد آخر ما تبقى من ضحايا حادث “عقبة شعار”

فيديو مؤلم.. شاهد آخر ما تبقى من ضحايا حادث “عقبة شعار”

فيديو مؤلم.. شاهد آخر ما تبقى من ضحايا حادث “عقبة شعار”
٠٥:٠٠:٤٠ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو نشرته فضائية “العربية”، مشاهد مؤلمة لما تبقى من ضحايا حادث عقبة شعار الذي راح ضحيته 21 شخصًا.

وأظهر المقطع الذي نشرته في حسابها عبر موقع “تويتر”، ساعة ومحفظة وأوراق، هي آخر ما تبقى من متعلقات الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادثة المروعة.

تفاصيل الحادثة

وفي التفاصيل، فقد تعرضت حافلة نقل ركاب تقل مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة خلال رحلتهم لأداء العمرة، أمس الاثنين، إلى حـادث مروري في عقبة شعار بعسير جنوب غربي المملكة.

وأدت الحـادثة إلى مصرع 20 شخصًا وإصابة 29 آخرين.

ونقلت جميع الوفيات إلى ثلاجة مستشفى محايل عسير، فيما بلغت الإصابات قرابة 29 إصابة، نُقلت إلى كل من مستشفى عسير المركزي ومستشفى محايل ومستشفى أبها الخاص.

وقالت مصادر مطلعة، إن سبب الحادث تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها.

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