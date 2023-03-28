الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
في رمضان.. قتيلان في هجوم على مركز إسلامي بلشبونة
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في رمضان.. قتيلان في هجوم على مركز إسلامي بلشبونة

في رمضان.. قتيلان في هجوم على مركز إسلامي بلشبونة

في رمضان.. قتيلان في هجوم على مركز إسلامي بلشبونة
٠٤:٢٧:١٩ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في البرتغال اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين في هجوم نفذه أحد الأشخاص ضد مركز إسلامي في العاصمة لشبونة.

مقتل شخصين وجرح عدد آخر

وأوضحت شرطة العاصمة أن شخصين قتلا وجرح عدد آخر، في هجوم بسكين على مركز إسلامي، مؤكدة أنه تم اعتقال مشتبه به.

الشرطة تطلق النار على رجل طعن شخصين

وأكدت أنها أطلقت النار على رجل يشتبه في أنه طعن شخصين في مركز للمسلمين في لشبونة، واصفة الحادث بالعمل الإجرامي.

وأشارت إلى أن المعلومات الأولية بينت أن هذا حادث منعزل، مؤكدة أن الأجهزة المختصة تحقق في الهجوم للوقوف على ملابسات الحادث.

عدد المسلمين في البرتغال

ويقدر عدد المسلمين في البرتغال بحوالي 40.000 نسمة أغلبهم من المستعمراالبرتغالية السابقة موزمبيق غينيا بيساو جزر الرأس الأخضر.

ثم الجالية المغربية المقدرة ب 3500 نسمة والجزائريين ومن الهند بنغلادش وباكستان ويقيم أغلب المسلمين في العاصمة لشبونة.

 

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