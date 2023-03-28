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بالفيديو.. أحد مصابي يروي تفاصيل حادث حافلة “عقبة شعار” ويكشف تفاصيل مثيرة
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بالفيديو.. أحد مصابي يروي تفاصيل حادث حافلة “عقبة شعار” ويكشف تفاصيل مثيرة

بالفيديو.. أحد مصابي يروي تفاصيل حادث حافلة “عقبة شعار” ويكشف تفاصيل مثيرة

بالفيديو.. أحد مصابي يروي تفاصيل حادث حافلة “عقبة شعار” ويكشف تفاصيل مثيرة
٠٤:١٦:٤٧ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى أبها الخاص، خروج حالتين من مصابي حادث حافلة عقبة شعار في عسير.

وروى أحد مصابي حادث حافلة عقبة شعار أنهم يتلقون العلاج مجانا ويشكرون تعاون الجميع على سرعة إسعافهم.

وأكد أن الدفاع المدني والهلال الأحمر وأمن الطرق لم يقصروا  وسارعوا في نقلهم والعامل مع الحادث الذي نتج عن حريق حافلة بعد انقلايها.

وفاة 21 شخصًا وإصابة 29 شخصًا

وحسب “الإخبارية”، فقد أسفر عن وفاة 21 شخصًا وإصابة 29 شخصًا غالبيتهم يعانون من الإصابة بحروق بدرجات متفاوتة.

ونقلت عن مصادر طبية، أن باقي الحالات تتلقى الخدمة العاجية داخل مستشفى أبها، وأن هناك 7 مرضى سيتم تنويمهم بعد قليل، مشيرة إلى أن خمسة مستشفيات استقبلت الحالات أمس، وهي:

1 – مستشفى عسير المركزي.

2 – مستشفى أبها الخاص.

3 – مستشفى محايل عسير.

4 – مستشفى محايل الأهلي.

5 – مستشفى السعودي الألماني.

الكشف عن سبب وقوع حادث حافلة عقبة شعار

ووفق “العربية”، فقد أوضحت مصادر أن السبب هو  فقدان السائق السيطرة على الحافلة ما أدى انحرافها بسبب عطل بالمكابح أسفر عن اصطدامها بنهاية الجسر.

ووقع الحادث بالأمس حيث اصطدمت الحافلة التي كان على متنها نحو 50 شخصًا بنهاية الجسر، ما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران بها.

من جهتها، باشرت الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف الحادث على الفور، حيث قامت بنقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من الموقع وهي عسير المركزي وأمل خاص ومحايل عسير.

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الكلمات الدلالية:
أمن الطرق الدفاع المدني حادث حافلة عقبة شعار عسير عقبة شعار مستشفى أبها

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