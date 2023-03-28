رمضان في كندا.. المساجد تعمر بالمصلين ومجالس القرآن

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يعد الإسلام ثاني أكثر الديانات انتشارًا في كندا وفقا لتعداد عام 2021 من هيئة الإحصاء الكندية.

ويشير الإحصاء إلى أنه بين عامي 2001 و2021، نما عدد المسلمين في كندا من 2 في المائة من إجمالي عدد السكان إلى 4.9 في المائة، ليصل إلى ما يقرب من 1.8 مليون شخص.

ويعزو الإحصاء النمو في عدد السكان المسلمين في كندا إلى الهجرة، إذ أن ما يقرب من ربع سكان كندا مهاجرون.

ووفقًا للبيانات بين عامي 2011 و 2021، فإن 18.9 في المائة من المهاجرين بأنهم مسلمون.

يعيش معظمهم في مقاطعة أونتاريو، حيث يبلغ عدد السكان المسلمين 6.7 في المائة من إجمالي عدد السكان.

تواجد منذ 150 عامًا

ويعود تواجد الإسلام في الدولة الواقعة بأمريكا الشمالية إلى أكثر من 150 عامًا، ووفقا لأول إحصاء سكاني أجري بعد انشاء الاتحاد الكندي في سنة 1871، فقد كان هناك 13 مسلمًا يعيشون في البلاد.

وفي ثمانينات القرن العشرين، أصبحت كندا مقصدًا هامًا للجوء الفارين من الحرب الأهلية اللبنانية.

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وفي التسعينات، كانت النسبة الأكبر من الصومال الذين فروا من بلدهم في أعقاب من الحرب الأهلية الصومالية، فضلاً عن المسلمين البوسنيين. وبشكل عام تقريبا جاء مسلمون مهاجرون من كل الدول مسلمة في العالم إلى كندا—من ألبانيا إلى اليمن إلى بنجلاديش.

وينمو الإسلام في كندا بسبب الزيادة المستمرة في أعداد المهاجرين من الدول المسلمة، وكذلك بسبب معدلات الإنجاب المرتفعة بين السكان المسلمين، والذي يبلغ 2.4 ولادة لكل امرأة، بينما يبلغ لدى باقي السكان 1.6 ولادة لكل امرأة فقط.

ويوجد أكثر من 20 مسجدًا في كل من مدن تورنتو وفانكوفر ومونتريال وإدمونتون وكالجاري.

المضايقات ضد المسلمين في كندا

وعلى الرغم من أن الدستور الكندي يضمن حرية الدين لجميع الأقليات، بما في ذلك المسلمين، إلا أنه لا يزال الكثير منهم يعانون من التمييز الديني وجرائم الكراهية.

ويشكو المسلمون في كندا من انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في المجتمع الكندي، ووقعت اخر الجرائم التي استتهدفت المسلمين في منتصف عام 2021 عندما قام مواطن كندي بدهس عائلة مسلمة عمدًا بسيارته، وقد أصيب صبي يبلغ من العمر 9 سنوات، ومات كل من والديه وجدته وشقيقه في الحادث.

تزايد الشعور بالانتماء بين المسلمين

على الرغم من كل ذلك، تزايد ارتباط المسلمين في كندا بوطنهم أكثر من أصحاب الأديان الأخرى كما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد (إنفايرونكس) لعام 2016، إذ قال 83 في المائة من المسلمين بأنهم “فخورون جدًا” بأن يكونوا كنديين، مقارنة بـ 73 في المائة من الكنديين غير المسلمين الذين قالوا الشيء نفسه.

وأفاد المسلمون الكنديون أن “الحرية والديمقراطية في كندا” هي أكبر مصدر للفخر، و”التعددية الثقافية والتنوع” كثالث أكبر.

بينما أعرب 94 في المائة من المسلمين الكنديين عن شعور “قوي” أو “قوي جدًا” بالانتماء إلى كندا.

وقد ازداد الفخر في كونهم كنديين ولديهم إحساس قوي بالانتماء لدى المسلمين الكنديين مقارنة باستطلاع عام 2006.

وازداد أيضًا حضور المساجد وارتداء غطاء الرأس في الأماكن العامة منذ الاستطلاع المشار إليه.

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رمضان في كندا

يزداد إقبال المسلمين في كندا على المساجد خلال شهر رمضان، ويتجاوز الأمر إقامة الصلوات إلى تنظيم الفعاليات الخاصة بشهر رمضان، والتي تهدف إلى توطيد العلاقات وأواصر الصلة بين المسلمين هناك.

إذ تعد الإفطارات الجماعية فرصة لاجتماع المسلمين من جنسيات مختلفة على مائدة واحدة، والتي يعقبها أداء صلاة التراويح جماعة، والتي قد يتخللها في بعض الأحيان درس ديني أو كلمة إيمانية يلقيها بعض الشباب الملتزم، أو بعض الدعاة الذين يزورون البلاد خلال شهر رمضان.

وتنتشر في كندا – خلال شهر رمضان – عمليات التبرع وإقامة الأعمال الخيرية، وتستضيف المنظمات الخيرية في جميع أنحاء كندا مآدب الإفطار وغيرها من الأحداث الكبيرة لجمع الأموال للمسلمين الأكثر احتياجا، سواء في كندا أو في الخارج.

وفيما وصفه المسلمون بأنه حدث تاريخي، سمحت السلطات الكندية في عام 2020، وللمرة الأولى في رمضان، بإذاعة الأذان من المساجد والجوامع في بعض الأوقات، عبر مكبرات خارجية.

ويصلي المسلمون صلاة التراويح عشرين ركعة غالبًا، ويُختم القرآن في بعض المساجد.

ومن أشهر المساجد التي يؤمها المسلمون في كندا مسجد (السنة النبوية) في مدينة (مونتريال) العاصمة، حيث يرتاد المسلمون في تلك المدينة وضواحيها هذا المسجد خلال هذا الشهر الكريم بشكل ملفت للانتباه.

وتشهد أغلب النساء صلاة التراويح في المساجد. ويُعقد في كل يوم من أيام شهر رمضان مجلس قرآني يحرص بعض المسلمين على المشاركة فيه، مبدين حرصهم على تعلم القرآن وحفظه.