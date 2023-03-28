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“شؤون الحرمين” ترفع سرعة الإنترنت بالمسجدين الحرام والنبوي
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“شؤون الحرمين” ترفع سرعة الإنترنت بالمسجدين الحرام والنبوي

“شؤون الحرمين” ترفع سرعة الإنترنت بالمسجدين الحرام والنبوي

“شؤون الحرمين” ترفع سرعة الإنترنت بالمسجدين الحرام والنبوي
٠٤:٣٠:٥٩ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة البنية الرقمية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات برفع سرعة الإنترنت.

جاء ذلك انطلاقا في تجويد مخرجات الخدمات التقنية المقدمة لزوار وعمار بيت الله الحرام، والارتقاء والتميز لتحقيق ما تصبوا إليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مرتكزاتها التقنية.

3 أهداف

وقال مدير إدارة البنية الرقمية الأستاذ هيثم بن عبدالوهاب بدر، إن الرئاسة رفعت سرعة الإنترنت لتصل إلى (150mbps)، خدمة، وذلك

1- تسريع وتيرة العمل.
2- تجويد مخرجات الخدمات التقنية المقدمة لضيوف الرحمن.
3- الارتقاء بمستوى الخدمات في الحرمين الشريفين.

ويأتي رفع سرعة الإنترنت يأتي استكمالا للخدمات الرقمية والنوعية التي تقدمها الإدارة العامة لتقنية المعلومات لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان.

كما تستهدف تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين – حفظهما الله – نحو الرقي الشامل بمنظومة الخدمات بالحرمين الشريفين.

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الكلمات الدلالية:
الحرمين السعودية المملكة شؤون الحرمين

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