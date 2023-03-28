جولة رقابية مفاجئة على الأسواق بعسير.. وهذا ما تم ضبطه

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة عسير عن استمرار الجولات الرقابية المكثفة على كافة الأنشطة المتعلقة بالغذاء.

وأوضحت أنه يتم التأكد من سلامة المنتجات المستخدمة والأدوات، كما تم مصادرة 30 كجم من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وأضافت أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

في سياق متصل، أعلنت إدارة تعليم محايل عسير وقف الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بجميع مدارس ومكاتب التعليم .

وقف الدراسة الحضورية:

وأضافت : “حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي ومنسوبات التعليم ، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم الثلاثاء”.

تعليم نجران:

وأمس أعلن المتحدث الرسمي لـ “تعليم نجران”، جابرمد خلي، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة.

وأوضح- حسب الحساب الرسمي لـ”تعليم نجران” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- ، أن الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.

إدارة صبيا:

كما أعلنت أمس إدارة تعليم صبيا، استمرار تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس، واستمرارها عن بعد عبر منصة مدرستي.

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