ضحايا وعشرات الجرحى.. التعاون الإسلامي تُدين التفجير الانتحاري بكابول

تواصل – واس:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس شارعاً في كابول يعرف بالحماية الأمنية المكثفة.

وقوع عدة ضحايا وعشرات الجرحى

وأوضحت أن الشارع يضم العديد من المباني الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية الأفغانية، وأدى لوقوع عدة ضحايا وعشرات الجرحى.

وأضافت أن الحادث والذي يعد ثاني هجوم من نوعه يستهدف وزارة الخارجية الأفغانية في الأشهر القليلة الماضية.

وعبرت المنظمة عن بالغ القلق إزاء التفجيرات المتقطعة التي تستهدف المرافق الحكومية والسكان عبر أنحاء أفغانستان.

وجددت التأكيد على دعوتها لسلطات الأمر الواقع في كابول لاستخدام التدابير اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الهجمات الدامية إلى العدالة.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن أخلص مواساتها وتعازيها لأسر الضحايا وترجوا الشفاء العاجل لجرحى التفجير الانتحاري المذكور.

مقتل شخصين وإصابة 12 آخرون بجروح

وصباح اليوم، قتل شخصان وأصيب 12 آخرون بجروح في انفجار وقع بالقرب من نقطة تفتيش على الطريق المؤدى إلى وزارة الخارجية الأفغانية بوسط العاصمة كابول.