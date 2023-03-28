4 حالات يجب فيها على مريض السكري إيقاف الصيام فورا
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كشف طبيب عن 4 حالات يجب فيها على مريض السكري إيقاف الصيام فورا.
4 حالات
وقال في مقطع فيديو نشره المجلس الصحي السعودي إن الحالات الأربعة هي:
1- أن تكون النسبة أقل من 70 %
2- أو أكثر من 300 مجم
3- أو الإحساس الشديد بالجفاف
4- أو الإعياء الشديد والمرض.
في سياق متصل، نشرت مدينة الملك سعود الطبية “إنفوجراف” للتوضيح باستخدام أدوية السكر في رمضان.
وأضافت: وإذا استمر انخفاض سكر الدم فيفضل إلغاء جرعة السحور مع مراجعة الطبيب المختص.
5 أعراض
في سياق متصل، كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون عن الحد المسموح به لتناول السكريات خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الحد المسموح للشخص البالغ في حدود 7 ملاعق صغيرة من السكر.
ويتوقع لمن يتجاوز الحد الموصى به طبياً أن يشعر بخمسة أعراض وهي كالتالي:
ـ الخمول بعد الأكل
ـ الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية
ـ الشعور بالعطش
ـ تراكم الدهون بالجسم
ـ ارتفاع نسبة السكر بالدم
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توضيح هام من مدينة الملك سعود الطبية لمرضى السكر أثناء الصيام
متى يجب على مريض السكري إيقاف الصيام؟#المجلس_الصحي_السعودي pic.twitter.com/InStw0boi0
— المجلس الصحي السعودي (@SHC_GOV) March 28, 2023