الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
4 حالات يجب فيها على مريض السكري إيقاف الصيام فورا
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4 حالات يجب فيها على مريض السكري إيقاف الصيام فورا

4 حالات يجب فيها على مريض السكري إيقاف الصيام فورا

4 حالات يجب فيها على مريض السكري إيقاف الصيام فورا
٠٤:٠٨:٣٥ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف طبيب عن 4 حالات يجب فيها على مريض السكري إيقاف الصيام فورا.

4 حالات

وقال في مقطع فيديو نشره المجلس الصحي السعودي إن الحالات الأربعة هي:

1- أن تكون النسبة أقل من 70 %

2- أو أكثر من 300 مجم

3- أو الإحساس الشديد بالجفاف

4- أو الإعياء الشديد والمرض.

في سياق متصل، نشرت مدينة الملك سعود الطبية “إنفوجراف” للتوضيح باستخدام أدوية السكر في رمضان.

وقالت: “جرعة الإفطار تبقى كما هي ولأنها تسبب انخفاضا في السكر فيفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف”.

وأضافت: وإذا استمر انخفاض سكر الدم فيفضل إلغاء جرعة السحور مع مراجعة الطبيب المختص.

5 أعراض

في سياق متصل، كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون عن الحد المسموح به لتناول السكريات خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الحد المسموح للشخص البالغ في حدود 7 ملاعق صغيرة من السكر.

ويتوقع لمن يتجاوز الحد الموصى به طبياً أن يشعر بخمسة أعراض وهي كالتالي:

ـ الخمول بعد الأكل

ـ الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية

ـ الشعور بالعطش

ـ تراكم الدهون بالجسم

ـ ارتفاع نسبة السكر بالدم

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توضيح هام من مدينة الملك سعود الطبية لمرضى السكر أثناء الصيام

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