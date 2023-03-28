4 حالات يجب فيها على مريض السكري إيقاف الصيام فورا

وقالت: “جرعة الإفطار تبقى كما هي ولأنها تسبب انخفاضا في السكر فيفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف”.

وأضافت: وإذا استمر انخفاض سكر الدم فيفضل إلغاء جرعة السحور مع مراجعة الطبيب المختص.

5 أعراض

في سياق متصل، كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون عن الحد المسموح به لتناول السكريات خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الحد المسموح للشخص البالغ في حدود 7 ملاعق صغيرة من السكر.

ويتوقع لمن يتجاوز الحد الموصى به طبياً أن يشعر بخمسة أعراض وهي كالتالي:

ـ الخمول بعد الأكل

ـ الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية

ـ الشعور بالعطش

ـ تراكم الدهون بالجسم

ـ ارتفاع نسبة السكر بالدم