بعدة دول.. تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين

تواصل – واس:

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في عدد من دول العالم.

وفي العاصمة الأردنية عمّان أوضح سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري، أن البرنامج لهذا العام يأتي امتداداً لمسيرة طويلة من العطاء وتلمس احتياجات المسلمين حول العالم.

برنامج التفطير يستهدف توزيع 12500 وجبة

وأكد أن برنامج التفطير يستهدف توزيع 12500 وجبة، في مختلف المحافظات الأردنية والمخيمات الفلسطينية والسورية، إضافة إلى الجمعيات الخيرية ودور الأيتام.

تفطير الصائمين في المالديف

كما دشنت الوزارة، برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في جمهورية المالديف، وذلك بمقر المركز الإسلامي في العاصمة ماليه.

وشكر القائمون على المراكز والجمعيات الإسلامية المالديفية خادم الحرمين على توجيهانه بتفيذ البرنامج وعلى خدمته للإسلام و المسلمين.

توزيع التمور وإفطار الصائمين بكينيا والسنغال

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بجمهورية كينيا، برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وإفطار الصائمين.

ويبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها 10 أطنان, فيما يستهدف برنامج تفطير الصائمين أكثر من 15 ألف صائم.

وفي السنغال، دشنت وزارة ممثلة بالمعهد الإسلامي العالي بإقليم لوغا شمال السنغال، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين.

ويعد المشروع جزء من المشاريع المقدمة للمسلمين بالعالم في شهر رمضان الكريم، وأثره الكبير على نفوس المستفيدين من السنغاليين الذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم للمملكة.

هدية المملكة من مصاحف وتمور وتفطير صائمين بتايلند

فيما دشنت الوزارة برامج هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة، وتوزيع التمور، وتفطير الصائمين، في مملكة تايلند.

ويبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها 10 أطنان، ويستفيد منها أكثر من 55.000 مستفيد.

ويستهدف مشروع التفطير قرابة 100.000 مستفيد، وتوزيع 250.000 نسخة من المصحف الشريف.