دراسة: فقدان الزوجة يقصّر عمر الرجل

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توصلت دراسة دنماركية جديدة إلى أن فقدان الزوجة يقصر عمر الرجل بشكل أكبر مقارنة بفقدان المرأة للزوج.

وجاء ذلك بعد قضاء ست سنوات في تتبع النتائج الصحية بين ما يقرب من 925 ألف من كبار السن الدنماركيين.

واستنتج الباحثون أنه عندما يفقد رجل يتراوح عمره بين 65 و69 عامًا زوجته، فإنه يكون أكثر عرضة للوفاة بنسبة 70 في المائة في العام التالي، بالمقارنة مع غير الأرامل.

في المقابل، بلغت نسبة الوفاة بين الزوجات في أعقاب وفاة الزوج 27 في المائة فقط، وفقًا للنتائج التي نشرت مؤخرًا في مجلة “بلوس وان”.

لماذا الاختلاف؟

قال مؤلف الدراسة ألكسندروس كاتسيفريس، زميل الدكتوراه بقسم علم الأوبئة في قسم الصحة العامة في جامعة كوبنهاجن، إنه لا يمكنه تقديم سوى عدد قليل من الفرضيات.

وأضاف: “ليس لدينا البيانات اللازمة للإجابة بدقة على هذا السؤال، لذلك لايمكننا أن نكون واثقين تمامًا من أسباب حدوث هذه الظاهرة”.

وأضاف أن الأرامل (النساء) قد تكون أفضل من الأرامل (الرجال) في “امتصاص الصدمة، (بما في ذلك) عقبات رعاية الزوج المريض، إلى جانب كل الاحتياجات والمراوغات” التي أدت إلى وفاة الزوج.

وأشار إلى أنه على النقيض من ذلك، يمكن أن تكون “الصحة الجسدية والعاطفية (للرجال) تعتمد على استعداد زوجاتهم للعناية بهم. لذلك، عندما تخرج زوجاتهم من حياتهم، يحصل هذا الانهيار”.

وبلغت أعمار جميع المشاركين في الدراسة 65 عامًا فأكثر، وتراوح متوسط أعمارهم من 73 إلى 75 عامًا، 55 في المائة منهم من النساء.

خلال فترة الدراسة، فقد أكثر من 8 في المائة من المشاركين زوجًا، وبلغت النسبة بين الرجال أكثر من 6 في المائة، ارتفعت إلى 10 في المائة بين النساء. في المتوسط، وكان عمر الرجال بين 77 و79 عامًا عندما ماتت زوجاتهم.

صحة الأرامل بعد الوفاة

وتتبع فريق البحث، مؤشرين رئيسيين لصحة الأرامل بعد الوفاة: حجم المال الذي أنفقوه على الرعاية الصحية في السنوات الثلاث التي أعقبت وفاة الشريك، ومخاطر الوفاة بعدها أثناء الدراسة.

وركز تحليل الإنفاق على الرعاية الصحية على أي تحولات في الأموال المخصصة للرعاية المنزلية للبقاء على قيد الحياة، والاستشفاء، والأدوية الموصوفة، و/ أو الرعاية الأولية بين ما يقرب من نصف الأرامل من الرجال والنساء، بما يتجاوز النفقات التي سيغطيها نظام الرعاية الصحية الوطني في الدنمارك.

وفي حين ارتفعت نفقات الرعاية الصحية للناجين بشكل عام في العام الذي أعقب وفاة الزوج، أنها ارتفعت بشكل ملحوظ بين الرجال، بغض النظر عن عمر الرجل عندما فقد زوجته، وفق ما أظهر التحليل.

فقط من بين النساء اللواتي فقدن أزواجهن في سن 85 أو أكثر، كانت النفقات الطبية المتزايدة متساوية تقريبًا بين الرجال والنساء.

مخاطر الوفاة بين النساء الأرامل

من ناحية أخرى، توصل الباحثون إلى أن النساء لم يتعرضن لخطر متزايد للوفاة بعد وفاة الزوج إلا عندما كن صغيرات السن نسبيًا – أي ما بين 65 و69 – عند وفاة أزواجهن.

إذ ارتفعت المخاطر بنسبة 27 في المائة، ولكن إذا كن في سن السبعين من العمر أو أكثر وقت الوفاة، فإن مخاطر وفاتهن إما لم تكن أعلى من النساء اللائي لم يترملن، أو حتى أقل إلى حد ما.

أما الرجال الذين فقدوا زوجاتهم بين 65 و84 عامًا فقد واجهوا جميعًا مخاطر الوفاة.

لكن درجة الخطر المتزايد كانت أقل بشكل تدريجي بين الأزواج الأكبر سنًا وقت الفقد. ولوحظ انخفاض طفيف في المخاطر بين الرجال الذين يبلغون من العمر 85 عامًا فما فوق.

وفيما يتعلق بما يمكن فعله لتحسين الصحة وطول العمر بين الأزواج الأحياء، حذر كاتسيفريس من أن القضية “مشكلة متعددة الأوجه ومعقدة بدون إجابة مباشرة”.

ومع ذلك، أشار إلى الحاجة إلى الخدمات المقدمة في أعقاب الوفاة، ومساعدة الرعاية المنزلية، والتفاعل الاجتماعي، والجهود المبذولة لضمان عدم عزل الناجين بعد فقدانهم.

وأضاف كاتسيفريس: “إن دعم الصحة العقلية هو أيضًا عملية حاسمة أخرى يجب أن تكون جزءًا من الحل”، مشيرًا إلى أن هذا قد يكون أقل طلبًا بين الأزواج الناجين، بسبب “الخوف من إظهار الضعف”.