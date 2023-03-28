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“النفط” يحقق مكاسب جديدة اليوم.. و”برنت” يسجل 79 دولارا للبرميل
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“النفط” يحقق مكاسب جديدة اليوم.. و”برنت” يسجل 79 دولارا للبرميل

“النفط” يحقق مكاسب جديدة اليوم.. و”برنت” يسجل 79 دولارا للبرميل

“النفط” يحقق مكاسب جديدة اليوم.. و”برنت” يسجل 79 دولارا للبرميل
٠٢:٥٩:٠٢ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء تحقيق مكاسب جديد بفعل مخاطر تعطل إمدادات إقليم كردستان العراقي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا، أي 0.65%، إلى 78.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:28 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا، أي 0.62%، إلى 73.26 دولار للبرميل.

3 دولارات زيادة

وأمس الاثنين، ارتفع النفط أكثر من ثلاثة دولارات، بعدما أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.

وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز، أمس، أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي ودفعت الأسهم الأوروبية للارتفاع.

أكبر خسارة أسبوعية

والأسبوع الماضي، سجل النفط أكبر خسارة أسبوعية منذ شهور، بعد أن أنهى النفط التعاملات منخفضاً الجمعة الماضية متخلياً عن مكاسبه المبكرة.

ودفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور، حيث بلغ متوسط التراجع في أسعار الخام خلال الأسبوع نحو 12.5%.

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