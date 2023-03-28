“سعود الطبية” لهؤلاء المرضى: رمضان فرصة للابتعاد عن العادات الضارة

تواصل – واس:

قدمت مدينة الملك سعود الطبية نصائح عامة لمرضى القلب، في شهر رمضان المبارك.

وطمأنت في الوقت نفسه بأن غالبية الحالات يستطيعون الصيام متى ما تم الالتزام بتطبيق منهج صحي و دوائي مناسب.

ضرورة تجنب هذه المسببات والعادات الضارة

وبينت المدينة أن الشهر الفضيل فرصة لمرضى القلب للابتعاد عن المسببات والعادات الضارة، مثل:

1 – التدخين.

2 – السموم الأخرى التي تؤدي إلى الإصابات بالجلطة القلبية وضعف العضلة القلبية، والحرص على التخلص منها بشكل نهائي.

وأشارت إلى أن التحكم في الأمراض المزمنة هو أهم الركائز المهمة للمحافظة على التقليل من الإصابة المباشرة بتصلب الشرايين والتجلط.

وأكدت أنه من المهم الحرص على المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص لمعرفة الجرعات المناسبة خلال فترة الشهر المبارك.

ووجهت المدينة تحذيراتها من الوقوع في فخ الوجبات الدسمة والممتلئة بالدهون المشبعة والضارة، والحرص دومًا أن تكون الوجبات خالية منها.

وحذرت مرضى القلب من الانخداع بالإغراءات مهما كانت لذيذة أو تبدو شهية، وعلى عائلة مرضى القلب تفهّم ذلك جيدًا.

وشددت على ضرورة تجنب تناول الأغذية الغنية بالأملاح لمرضى الفشل القلبي والتي هي ضارة ومسببة لتجمع السوائل في الجسم بكثرة.

وبينت أن هذه السموم تتجمع بشكل مزمن داخل جسد المريض وخصوصًا الرئتين مما ينتج عنه لاحقًا أعراض ضيق التنفس والصعوبة في النوم.

ونوهت بأهمية قياس ضغط الدم بشكل يومي وانضباطه، حيث تعد من الأمور المسلّم بها في عالم الطب لتجنب المضاعفات غير المحمودة على صحة القلب.

وأوصت بتناول الأغذية الغنية بالأملاح والتعرض للضغوطات النفسية والتوتر مع التدخين أيضًا كلها عوامل قد تؤدي إلى عدم انتظام الضغط الشرياني.

ولفتت إلى الحرص على تناول الأطعمة الصحية ذات القيم الغذائية العالية كالفواكه والخضروات الطازجة مثلًا مما يعزز من تقوية مناعة الجسم.

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