من الوصول إلى الحصول.. تفاصيل مبادرة “خدام الحرم” الإنسانية (فيديو)

تواصل – واس:

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية مبادرة ” خدام الحرم”.

وتهدف المبادرة إلى لتقديم خدمة دفع العربات المجانية التطوعية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الطواف والمسعى.

ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”، والتي تأتي في عامها الثامن تحت شعار (من الوصول إلى الحصول).

هدف المبادرة

وتهدف المبادرة – بحسب ما أوضح الوكيل المساعد للشؤون التطوعية مدير عام الإدارة العامة لتنسيق التطوعية عادل بن رجا الله الجهني – إلى:

-استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق شروط وضوابط العمل التطوعي لتقديم كافة الخدمات التطوعية والتسهيلات الممكنة اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

-المشاركة في البرامج التطوعية بالمسجد الحرام.

وتأتي مبادرة “خدام الحرم” إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله- وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في العمل التطوعي والخيري.

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