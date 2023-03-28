عاجل.. الكشف عن سبب وقوع حادث حافلة “عقبة شعار” (فيديو)

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كشفت معلومات مبدئية عن سبب حادث عقبة شعار الذي أسفر عن وفاة 21 شخصًا وإصابة 28 شخصًا غالبيتهم يعانون من الإصابة بحروق بدرجات متفاوتة.

وأوضحت مصادر أن السبب هو فقدان السائق السيطرة على الحافلة ما أدى انحرافها بسبب عطل بالمكابح أسفر عن اصطدامها بنهاية الجسر، بحسب “العربية”.

ووقع الحادث بالأمس حيث اصطدمت الحافلة التي كان على متنها نحو 50 شخصًا بنهاية الجسر، ما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران بها.

من جهتها، باشرت الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف الحادث على الفور، حيث قامت بنقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من الموقع وهي عسير المركزي وأمل خاص ومحايل عسير.

في سياق متصل، شرعت الجهات المختصة في صحة عسير في أخذ عينات من الجثث المتفحمة للتعرف على هويات أصحابها.

نقل الجثث للثلاجة:

وبحسب ما ذكرته ” الوطن” نُقلت جميعها إلى ثلاجة مستشفى محايل عسير.

وارتفع عدد ضحايا الحادث المروري الذي وقع في عقبة شعار إلى 21 حالة وفاة.

فيما بلغت الإصابات قرابة 29 إصابة، حيث نُقلت إلى كل من مستشفى عسير المركزي ومستشفى محايل ومستشفى أبها الخاص.

ونقلت عن محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، قيامه بتوجيه ومتابعة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، يرافقه مدير شرطة محايل العميد مبارك القحطاني بزيارة المصابين واطمأن عليهم ، وأثنى على جهود المستشفى ، ووجه بتكثيف الرعاية الصحية للمصابين.

الحمض النووي DNA

وانتقل بعدها لثلاجة المستشفى، والتقى فريق الطب الشرعي، الذي يبذل جهودًا كبيرة لاستكمال التعرف على الجثث.

وأخذ عينات من الحمض النووي DNA بمشاركة من الأدلة الجنائية، خصوصًا أن أغلب الجثث متفحمة.

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