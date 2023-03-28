الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وتقتحم عدة مدن.. قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة
تدريب وتوظيف بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم
هيئة الاتصالات تطلق حملة آفاق “رسملة البرمجيات وتطويرها”.. وتكشف الهدف منها
حمزة يوسف.. من هو أول مسلم يحكم اسكتلندا؟
“التجارة” تتيح للمنشآت إصدار تراخيص إلكترونية لتخفيضات رمضان حتى هذا الموعد
“الميلاتونين” يقلل من مخاطر إيذاء النفس بين المراهقين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وتقتحم عدة مدن.. قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة

وتقتحم عدة مدن.. قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة

وتقتحم عدة مدن.. قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة
٠٢:١٦:٢٤ م، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء، ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا، خلال اقتحامها بلدات ومدن في الضفة الغربية.

الاعتقالات تركزت في القدس وجنين والخليل ونابلس

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات تركزت في القدس وجنين والخليل ونابلس، في إطار الاقتحامات، وأنها مستمرة في صفوف الفلسطينيين.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن مستوطنين اقتحموا قرية حوسان بمدينة بيت لحم، وقطعوا أشجار زيتون، بعد الاعتداء على المزارعين.

المستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

 كما جدد مستوطنون عمليات اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عرقلة وصول المصلين للأقصى.

استشهاد شاب فلسطيني شمال الضفة الغربية

وفجر اليوم، استشهد شاب فلسطيني، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قبل عدة أسابيع مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى النجاح بمدينة نابلس، باستشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجروحه التي أصيب بها الشهر الماضي، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها المدينة، وأسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًا.

اقرأ أيضًا:

استشهاد شاب فلسطيني شمال الضفة الغربية

المملكة تدين قرار سلطات الاحتلال بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية بفلسطين

الكلمات الدلالية:
اعتقالات الضفة الغربية المسجد الأقصى جنين فلسطين قوات الاحتلال نابلس

مواد ذات صلة

المزيد
«الطيران المدني» توضح أسباب منع طائرة باكستانية من دخول أجواء المملكة

«الطيران المدني» توضح أسباب منع طائرة باكستانية من دخول أجواء المملكة

٠١:٢٥ ص، الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠١٥
“الخلطة السرية” للنجاح.. أبرز 7 شروط وخطوات

“الخلطة السرية” للنجاح.. أبرز 7 شروط وخطوات

٠٨:٥٧ ص، الأربعاء، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
مدير مطار مانيلا: قائد طائرة «الخطوط السعودية» ضغط زر الإنذار مرتين دون قصد

مدير مطار مانيلا: قائد طائرة «الخطوط السعودية» ضغط زر الإنذار مرتين دون قصد

٠٦:٥٥ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٦
دعوي المجمعة يُطلق مسابقة الواتساب الدعوي

دعوي المجمعة يُطلق مسابقة الواتساب الدعوي

١٠:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *