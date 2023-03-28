وتقتحم عدة مدن.. قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء، ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا، خلال اقتحامها بلدات ومدن في الضفة الغربية.

الاعتقالات تركزت في القدس وجنين والخليل ونابلس

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات تركزت في القدس وجنين والخليل ونابلس، في إطار الاقتحامات، وأنها مستمرة في صفوف الفلسطينيين.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن مستوطنين اقتحموا قرية حوسان بمدينة بيت لحم، وقطعوا أشجار زيتون، بعد الاعتداء على المزارعين.

المستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

كما جدد مستوطنون عمليات اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عرقلة وصول المصلين للأقصى.

استشهاد شاب فلسطيني شمال الضفة الغربية

وفجر اليوم، استشهد شاب فلسطيني، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قبل عدة أسابيع مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى النجاح بمدينة نابلس، باستشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجروحه التي أصيب بها الشهر الماضي، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها المدينة، وأسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًا.

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